Vred Manchester United-legende: Kap alle bånd til ham

Mino Raiola er mildest talt en kontroversiel figur i fodboldverdenen, og lige så populær som han er blandt sine stjerneklienter, lige så upopulær er han hos mange storklubber.

Senest har hans udtalelser om, at Paul Pogba har brug for at forlade Manchester United skabt stor vrede i den engelske klub, og nu foreslår den tidligere profil Gary Neville, at de aldrig igen gør forretninger med agenten.

- Jeg er ikke vred på Pogba. Han vil ikke bo i Manchester, men vil spille for Real Madrid, Barcelona eller en af den slags klubber. Fint, sådan er det, udtaler han ifølge Football365 og fortsætter:

- United har et stort problem, når der er en stjernespiller i omklædningsrummet, hvis agent igen og igen går ud aftenen før sæsonens største kamp og fortæller, at han ikke vil være i klubben.

- Manglen på respekt - klubben bør kappe alle bånd til den mand.

Udover den franske stjerne, repræsenterer Mino Raiola blandt andre Erling Braut Håland, Matthijs de Ligt og Gianluigi Donnarumma.

Paul Pogba startede på banen, da Manchester United lørdag spillede 0-0 hjemme mod lokalrivalerne fra Manchester City.

