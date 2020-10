Vred Mourinho straffer sine spillere

Tottenhams ydmygende nederlag i Antwerpen på 0-1 i Europe League får den umiddelbare konsekvens, at spillerne er kaldt til ekstra træning fredag morgen.

Det skriver The Sun.

Jose Mourinho havde skiftet meget ud i forhold til sin formodede startformation, men de fleste skuffede, og i pausen pillede han en svag Dele Alli ud.

- Men jeg havde lyst til at skifte alle 11 spillere ud. Jeg undlod kun at lave alle fem udskiftninger, fordi jeg var bange for de 45 lange minutter, lød det fra portugiseren.

Efter en lang række kampe uden nederlag viste han ikke Mut-rinho frem.

- Der er kun en at bebrejde. Jeg udtog spillerne, der skulle starte, surmulede han.

- Mine fremtidige valg bliver virkelig nemme, lød det giftigt fra Tottenham-bossen, der skiftede både Kane, Son og Højbjerg ind uden at kunne vende kampen.

- Før kampene spørger I mig altid, hvorfor den og den spiller ikke spiller. Måske vil der nu komme et par uger, hvor I ikke stiller mig det spørgsmål, fordi I kender svaret, lød det syrligt fra Jose Mourinho.

Han roste Antwerpen-spillerne for at have spillet til det maksimale af deres ydeevne men påpegede så i samme moment, at søndagens modstander, Brighton, er en langt sværere modstander.

I den kamp stiller han utvivlsomt op med A-kæden.

