Wenger ikke i tvivl: De vil smadre Premier League

FC Barcelonas nu forhenværende præsident Josep Maria Bartomeu forlod ikke embedet i stilhed, da han tirsdag trak sig efter længere tids kritik.

Efter at have fortalt om sin tilbagetrædelse smed han lidt af en diffus bombe ved at fortælle, at Barcelona havde takket ja til en plads i en ny udbryderliga for Europas største klubber.

Rygterne om en sådan har været der i mange år og har været fremme igen på det seneste. Men ingen klub har før meldt ud, at man har takket ja til udbryderligaen. Dens formelle eksistens kendes heller ikke i offentligheden.

Udmeldingen har vakt opsigt i Fodboldeuropa, fordi ligaen er en direkte konkurrent til Champions League, Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) guldæg.

Men skal man tro den tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger, som nu er chef for global udvikling i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), er udbryderligaen mere et opgør med den engelske Premier League.

- De andre ligaer prøver at ødelægge, den fordel Premier League har. Den letteste måde for dem at gøre det på, er ved at skabe en europæisk liga, siger franskmanden til The Guardian.

- Reelt set betyder det at smadre Premier League, tilføjer han.

Premier League er med afstand Europas mest pengestærke liga med tv-indtægter, som selv de øvrige store ligaer i Europa kun kan drømme om.

Ifølge den tidligere Arsenal-manager er det misundelsen, som har fostret idéen om at skabe en europæisk superliga med deltagelse af 18 hold fra de fem største ligaer - England, Spanien, Italien, Tyskland og Frankrig.

Ifølge forlydender går planerne på, at ligaen skal starte i 2022.

Meget blæser dog stadig i vinden. Barcelona har ikke be- eller afkræftet Bartomeus overraskende afskedssalut, og ingen andre klubber har kommenteret den.

Til gengæld har Uefa været ude at rasle med sablen. Herfra lyder det, at klubber, som vælger at forlade Uefas klubturneringer, ikke kan spille i deres nationale ligaer. Og spillerne i klubberne får heller ikke lov til at spille på deres respektive landshold.

