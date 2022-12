Wenger tilbage efter fire år

Et særligt genkendeligt ansigt tittede mandag aften frem blandt tilskuerne på Emirates Stadium, hvor Arsenal slog West Ham 3-1 på hjemmebane.

Det var minsandten Arsène Wenger, Arsenals tidligere cheftræner i mere end to årtier, som var dukket op til kampen.

Her kunne han overvære sit tidligere hold slå bysbørnene fra den østlige del af London på mål af blandt andet Eddie Nketiah, som blev bragt til klubben under Arsène Wengers ledelse.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er det første gang, at den ikoniske træner er tilbage på Emirates, siden han forlod jobbet som cheftræner i 2018.

Wenger kom til klubben i 1996, hvor han blev kendt som en revolutionær træner, der inddrog sportsvidenskab for at få sine spillere i optimal fysisk form.

Med ham i spidsen vandt Arsenal tre Premier League-trofæer og blev desuden det eneste mandskab nogensinde, som er gået ubesejret igennem en hel Premier League-sæson. Det skete i 2004.

Siden guldalderen gik det dog ned ad bakke for Arsenal under den franske cheftræner, og med tiden skrumpede titelambitionerne til en målsætning om blot at kvalificere sig til Champions League hvert år ved at slutte blandt de øverste fire i Premier League.

Med den formindskede konkurrenceevne om det fornemste trofæ i britisk fodbold blev klubbens fangrupperinger desuden fraktioneret. I flere år var en af de varmeste emner i britisk fodbold, om Wenger skulle fortsætte eller ej.

Til sidst gik han af egen drift i 2018. Klubbens nuværende cheftræner og tidligere spiller, Mikel Arteta, sagde efter sejren mandag aften, at han var glad for at se sin gamle chef på tribunerne.

- Han valgte det rigtige øjeblik. Jeg synes, at vores præstation i dag var på et niveau, som han fortjente, sagde Arteta.

- Vi viste enorm fatning og kvalitet. Vi begyndte ikke at spille på den måde, som de (West Ham, red.) ville. Vi blev ved med at presse og tro på det, og vi fortjente at vinde.

Arsenal ligger på førstepladsen i Premier League. Klubben fører med syv point over Newcastle, som dog har spillet en kamp mindre.