West Ham går tilbage til en fuser: Hyrer Moyes igen

David Moyes er tilbage i West Ham, der lørdag fyrede Manuel Pellegrini som manager.

Det oplyser klubben på Twitter.

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE — West Ham United (@WestHam) December 29, 2019

Skotten har fået en kontrakt, der gælder de næste 18 måneder, fremgår det.

Det er blot halvandet år siden, at David Moyes stoppede som manager for West Ham, efter han ikke lykkedes med at overbevise ledelsen om, at han skulle have vekslet sin midlertidige ansættelse til en permanent en af slagsen.

Moyes blev første gang ansat i London-klubben i november 2017, da Slaven Bilic blev smidt på porten, men fik altså blot syv måneder i sædet. I stedet foretrak West Ham Manuel Pellegrini, som dog blev fyret lørdag efter endnu et nederlag.

Bestyrelsesformand David Sullivan peger dog netop på Moyes' fortid i klubben som en af grundene til, at han er tilbage i klubben.

- David beviste i løbet af sin korte tid i klubben, at han var i stand til at skabe resultater, og vi tror på, at han vil bringe klubben i den rigtige retning igen, siger han.

David Moyes glæder sig også over udsigten til ikke længere at skulle være arbejdsløs.

- Det er fantastisk at være tilbage. Det føles godt at være hjemme. Jeg har savnet at være her, for jeg nød det virkelig. Jeg nød at være omkring stadion, og jeg elskede at være en del af denne her verden, og jeg savnede klubben, så jeg kan ikke vente med at komme i gang, siger han.

West Ham er i øjeblikket nummer 17 i Premier League. Blot en enkelt plads og et enkelt point fra nedrykningsstregen.

David Moyes har desuden en fortid i Everton, Manchester United, Sunderland og spanske Real Sociedad. Hans første opgave i det nye job bliver hjemmekampen mod Bournemouth nytårsdag.

