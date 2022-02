West Ham giver ukrainsk kantspiller orlov efter invasion

Den engelske fodboldklub West Ham Uniteds kantspiller Andriy Yarmolenko har fået orlov fra klubben, efter at Rusland har invaderet hans hjemland, Ukraine.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

West Hams skotske cheftræner, David Moyes, siger fredag, at Yarmolenko 'ikke har det så godt i øjeblikket'.

- Vi har givet ham nogle fridage, siger han.

Det står ikke klart, hvor længe Yarmolenko kommer til at sidde over for West Ham, men Moyes siger på pressemødet, at han i hvert fald ikke kommer i aktion mod Wolves søndag.

Andriy Yarmolenkos forældre er ukrainske, men han blev født i Rusland. I en tidlig alder flyttede familien dog tilbage til Ukraine, hvor han er vokset op.

Den 32-årige landsholdsspiller gik på det sociale medie Twitter for at opfordre til fred mellem de to lande.

- Bed for Ukraine. Ingen krig, skrev han.

Yarmolenkos landsholdskammerat Oleksandr Zinchenko spiller ligeledes i den øverste engelske fodboldrække, Premier League.

Til dagligt tørner han ud for Manchester City, og det er han fortsat klar til, siger hans cheftræner, spanske Pep Guardiola, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Oleks (kælenavn for Oleksandr Zinchenko, red.) er utroligt stærk - en fantastisk fyr. Selvfølgelig har det ikke været nemt for ham, men han præsterede på højt niveau til træning i går og i dag.

- Han er klar til at spille, hvis vi skulle få brug for ham, siger Pep Guardiola.

I klubben Everton er det stadig ikke besluttet, om ukrainske Vitalii Mykolenko skal spille.

Den 22-årige back skrev torsdag på Instagram, hvordan han hørte 'de ængstelige stemmer fra hans forældre, der ledte efter en mulighed for at beskytte sig selv'.

Evertons cheftræner, Frank Lampard, siger til AFP, at han vil tale med Mykolenko om situationen, og at det derefter vil blive besluttet, om han skal i aktion i Evertons kamp mod Manchester City lørdag.