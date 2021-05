West Ham holder liv i CL-drømmen

Lidt overraskende blander West Ham sig i denne sæson i toppen af Premier League, og mandag aften understregede klubben sin styrke.

David Moyes' tropper vendte således 0-1 til 2-1 på ganske få minutter i første halvleg af opgøret mod Burnley.

De to hurtige scoringer blev afgørende. West Ham holdt føringen hele vejen hjem og kom tilbage på sejrssporet efter to nederlag i træk.

Det betyder, at klubben nu har 58 point på femtepladsen. Der er tre point op til Chelsea på den fjerdeplads, der giver en plads i Champions Leagues gruppespil.

Med fire kampe tilbage og 12 point at spille om er det derfor fortsat muligt for klubben at blive en del af den mest fornemme klubturnering i næste sæson.

Danske Frederik Alves sad på West Hams bænk i hele opgøret mandag aften.

Derfra kunne han se West Ham komme skidt fra land. Efter 18 minutter gik Tomas Soucek for hårdt til en modstander og begik straffespark. Det omsatte Chris Wood til mål, selv om West Ham-keeper Lukasz Fabianski havde handsken på bolden.

West Ham lod sig imidlertid ikke slå ud. Få minutter efter Burnleys føringsmål dukkede Michail Antonio op i feltet og stangede West Ham tilbage på omgangshøjde.

Efter en lille halv time var Michail Antonio igen på spil i feltet, da han dirigerede et farligt indlæg fra Said Benrahma i netmaskerne, og så var West Ham oven på igen.

I anden halvleg brændte det et par gange på foran West Hams mål.

Med en lille halv time tilbage af opgøret dansede bolden rundt i feltet, og panikken bredte sig, inden Jay Rodriguez fik støvlen på og sparkede den forbi mål.

Burnley kom ikke nærmere trods et stort overtag i slutfasen, og dermed fortsætter drømmene i West Ham.