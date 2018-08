West Ham køber spansk angriber i Arsenal

For to år siden købte Arsenal den spanske angriber, Lucas Perez, i Deportivo La Coruña, men det match blev aldrig en succes, og i sidste sæson var han derfor udlejet til den spanske klub - og nu er han fortid hos the Gunners.

Karrieren fortsætter dog i Premier League, og han kan endda blive boende i London.

West Ham oplyser således på sin hjemmeside, at den 29-årige angriber har underskrevet en treårig kontrakt hos klubben, som har købt ham fri af kontrakten med Arsenal.

- Jeg er rigtig glad for at være her i sådan en historisk klub. Jeg er begejstret for, at West Ham giver mig chancen for at blive i Premier League, og jeg er meget glad for at være en del af dette nye projekt, siger angriberens til klubbens hjemmeside.

West Ham har indtil videre i dette transfervindue hentet Ryan Fredericks, Lukasz Fabianski, Issa Diop, Andriy Yarmolenko, Fabian Balbuena og Felipe Anderson.

Klubben har fortsat mulighed for at hente yderligere forstærkninger, da transfervinduet først lukker klokken 18.00 i dag.

