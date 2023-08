Medie: Tidligere FCN-stjerne skifter til storklub

Mohammed Kudus har fremtiden på plads.

Ifølge transferjournalisten Fabrizio Romano skifter midtbanespilleren fra Ajax til West Ham i en stor transfer.

Også Sky Sports og The Athletic beretter om transferen.

Den tidligere FC Nordsjælland-spiller koster angiveligt 45 millioner euro, hvilket svarer til cirka 335 millioner danske kroner.

Romano skriver, at Kudus får en femårig aftale med Premier League-klubben. Ghaneseren skal til lægetjek lørdag, lyder det videre.

Kudus var torsdag aften i aktion for Ajax, hvor han scorede tre mål i en 4-1-sejr over Ludogorets. Det bliver efter alt at dømme midtbanespillerens sidste optræden i Ajax-trøjen.

Den 23-årige ghaneser har spillet i Ajax siden sommeren 2020, hvor han blev købt i FC Nordsjælland.

Kudus blev dengang solgt for et beløb i omegnen af 65 millioner kroner.