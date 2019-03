Topspiller risikerer straf: Provokerede doping-kontrollant

Midtbanespilleren Robert Snodgrass fra West Ham risikerer straf for ’fornærmende sprogbrug’, da holdet i februar blev opsøgt af dopingkontrollen under træning

Dopingkontrollanterne fra det britiske antidopingagentur UKAD kom tilsyneladende ikke på sporet af ulovlige stoffer, da de 6. februar troppede op på West Hams træningsanlæg for at dopingteste spillerne.

Men de fik alligevel rejst en sag, som kan resultere i bøde og karantæne til midtbanespilleren Robert Snodgrass, som var lidt for kvik i replikken efter kontrollanternes smag.

’Har I ikke noget bedre at lave?’ lød spørgsmålet fra Snodgrass, da kontrollanterne gik i gang med deres forehavende.

Bemærkningen, som ifølge britiske medier muligvis blev ledsaget af et eller flere bandeord og muligvis blev sagt med et glimt i øjet, opfattede kontrollanterne som ’fornærmende sprogbrug’, hvilket de straks sladrede til højere myndighed om.

Det britiske fodboldforbund FA har nu taget skridt til at rejse en disciplinærsag mod Snodgrass, som i øvrigt ikke personligt var udtaget til dopingkontrol og derfor ikke har forsøgt at undgå at blive testet.

Klar til at vidne for Snodgrass

Snodgrass og West Ham har afvist at kommentere sagen i britiske medier. Spilleren skal inden 18. marts svare på anklagen, før FA tager stilling til, om der skal rejses sag.

Hvilken straf, Snodgrass er hjemfalden til, hvis han findes skyldig, er ikke specificeret af FA, skriver Daily Mail. I september sidste år fik Bury-manager Ryan Lowe i en tilsvarende sag en bøde på 13.000 kroner og udelukkelse i to kampe.

Daily Mail fremhæver, at flere af Snodgrass’ holdkammerater er parate til at vidne til fordel for Snodgrass, hvis en sag bliver rejst. Det er den udbredte opfattelse i spillertruppen, at Snodgrass’ kommentar var jovial og altså ikke så fornærmende, som den blev opfattet.

