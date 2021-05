Wolves fyrer manageren

Premier League-klubben Wolverhampton skal have ny manager. Nuno Espírito Santo stopper således efter sæsonens sidste kamp mod Manchester United.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside, hvor det fremgår, at der er tale om en gensidig beslutning.

- Nuno har bidraget med nogle fantastisk specielle øjeblikke i Wolverhampton, og det vil aldrig blive glemt, men alting har en ende, siger bestyrelsesformand Jeff Shi.

Nuno Espírito Santo kom til Wolverhampton i 2017, da klubben lå i den næstbedste engelske række.

Allerede i den første sæson lykkedes det ham at føre klubben til direkte oprykning med en førsteplads i Championship. I de første to sæsoner i Premier League endte klubben på syvendepladsen.

Når sæsonen slutter på søndag, ender klubben i den nedre halvdel af tabellen.

- Søndag bliver en meget følelsesladet dag, men jeg er glad for, at vi får fans tilbage på Molineux (klubbens stadion, red.), og at vi kan dele et sidste specielt øjeblik sammen, siger Santo.

Den 47-årige portugiser når 199 kampe i spidsen for Wolverhampton.