Thomas Franks Brentford var sidste sæson i flere omgange tæt på oprykning til Premier League og også i den nye sæson spiller de med i toppen af Championship.

Tirsdag aften blev det på udebane 1-1 mod Watford, der også spiller med i toppen. Og det selvom Brentford fik en spiller vist ud 13 minutter inde i anden halvleg.

Efter kampen er Thomas Frank da også fuld af rosende ord.

- Første halvleg. Wow. Bare Wow. Jeg må sige, jeg er så stolt af drengene over den måde, vi kommer her og dominerer mod et nedrykket Premier League-hold, og vi producerer chance på chance, siger Frank til klubbens hjemmeside.

- Det hele blev ændret på et splitsekund. Det er en kamp, vi skulle have vundet klart ud fra chancerne, men selvfølgelig er det et godt point, når vi får et point her, siger Frank.

- Denne gruppe af spillere er så unik, at jeg virkelig håber, at fansene er stolte af dem. De arbejder så hårdt og fortsætter, selvom tingene går imod dem, og deres mentalitet er fantastisk, siger Frank.

Han var dog knap så tilfreds med det røde kort til Ethan Pinnock, der samtidig gav Watford det straffe, de scorede på.

- Det er en af de situationer, der ikke er et 100 procent sikkert straffe, men du kan godt dømme det, så langt vil jeg gå.

- Men det, der frustrerede mig, var det røde kort, for det kan man ikke give her. Jeg ved ikke, om de var i tvivl eller stressede, men de startede også med at give det til den forkerte spiller, siger Frank.

Kort efter fik Brentford også straffespark, og det endte altså 1-1 i en kamp, hvor Emilano Marcondes kom ind til de sidste minutter, og hvor Mathias Jensen, Henrik Dalsgaard og Mads Bech Sørensen spillede hele kampen.

Brentford ligger nummer seks med fem point op til førstepladsen, mens Watford er nummer tre. I næste runde tørner Brentford sammen med Reading, der er nummer fem.

- De forsøgte at bide mig

Danske Victor jubler: - Alle har sagt tillykke

Leanders VAR-dom: Brug smart NFL-trick!