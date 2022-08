Ydmyg United-stjerne: - Jeg kostede tre point

Manchester United led et historisk nederlag lørdag i London, og efterfølgende måtte holdets stjernemålmand, David de Gea, ud og undskylde

Manchester United led lørdag aften et historisk nederlag til Brentford i den vestlige del af London.

Og efter kampen var det en brødebetynget spansk målmand, som bad om at snakke med Sky Sports, så han kunne undskylde for sin indsats i United-fadæsen.

- Jeg kostede mit hold tre point. Det var en dårlig præstation fra mig selv. Efter den første og anden fejltagelse var det selvfølgelig meget svært at blive ved med at spille.

- Jeg skulle have reddet det første skud, og så ville resultatet nok have været anderledes, siger David de Gea til Sky Sports efter 4-0 nederlaget til danskerklubben Brentford.

David de Gea i græsset efter endnu et mål i mod. Foto: Ian Kington/Ritzau Scanpix/AFP

Spanieren peger i øvrigt på, at United ikke er et sted, hvor de bare lige kommer tilbage efter at være kommet bagud.

- Vi er ikke som andre hold, som kan komme bagud 1-0 og så vinde 5-1 eller 6-1.

- Sådan en fejl som jeg lavede, den kan ske i professionel fodbold. Selvfølgelig skal vi reagere bedre, men med det moment som vi gennemgår i øjeblikket, så er det hårdt, hver gang vi indkasserer et mål, siger David de Gea.

Årets drop?

Allerede efter ti minutter var den gal, og David de Gea leverede hvad der ligner en stor kandidat til årets drop i Premier League.

Et svagt skud fra Dasilva gled gennem spanierens hænder, og så stod den 1-0 til Brentford.

Få minutter senere var den gal igen.

Et højtpressende Brentford mandskab fik tvunget en dårlig aflevering ud af spanieren, som kunne se Mathias Jensen tackle bolden fra Christian Eriksen midt inde i United-feltet - og så kunne David de Gea kun se til, at Mathias Jensen sparkede London-klubben på 2-0.

David de Gea. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

David de Gea endte med at lukke hele fire mål ind, og medmindre Nottingham Forest, West Ham eller Crystal Palace lider store nederlag, så kan Manchester United se frem til at slutte Premier League-runden på sidstepladsen.

Det vil i øvrigt være første gang siden 1992, at De Røde Djævle slutter en runde så langt nede.

I 1992 fik United i øvrigt vendt den dårlige stime, og endte sæsonen som mestre med hele ti point ned til Aston Villa.

Se højdepunkterne fra kampen her

