Ydmyget - igen!

Manchester United blev kørt baglæns ud af Old Trafford i lokalopgøret mod Manchester City. De lyseblå vandt 2-0 og forstærkede presset på United-manager Ole Gunnar Solskjær

Trænersædet under Ole Gunnar Solskjær er skoldhedt.

Den norske Manchester United-manager er under et kolossalt pres, og hans job vil endnu en gang være til diskussion efter lørdagens præstation på Old Trafford.

På Drømmenes Teater i Manchester var det rivalerne fra City, der leverede drømmefodbold.

Lokalopgøret endte som en mareridtsforestilling for De Røde Djævle, der slap nådigt med 0-2.

Manchester City trykkede speederen i bund fra første fløjt.

De havde United i et jerngreb og kørte bolden rundt i smukke, effektive kombinationer.

Det blev en frustrerende eftermiddag for Cristiano Ronaldo. Foto: Craig Brough

Cristiano Ronaldo & co. jagtede skygger, og den aldrende portugisiske stjerneangriber brugte mere tid på egen end på Citys halvdel.

Derfor kom det ikke som nogen overraskelse, da City efter syv minutter kom foran 1-0.

Men måden, det skete på, vil ærgre den røde halvdel af Manchester.

João Cancelo sendte et indlæg ind i United-feltet, hvor Eric Baily helkiksede sin clearing. Ivorianeren ramte bolden med skinnebenet og sendte den forbi en forbløffet David de Gea.

Den 30-årige spanske målmand kunne intet stille op, og det var begyndelsen på en travl arbejdsdag for ham.

De Gea måtte i løbet af få minutter omkring den halve time diske op med en håndfuld redninger - heraf et par rigtig fine af slagsen.

Han holdt Manchester United inde i opgøret, men i 1. halvlegs sidste minut gik det også galt for ham.

Luke Shaw undervurderede et indlæg, og fra en spids vinkel fik Bernando Silva med lidt spansk målmandshjælp sendt bolden i nettet til en City-pauseføring på 2-0.

David de Gea ærgrer sig efter Bernado Silvas 2-0-scoring. Foto: Oli Scarf/Ritzau Scanpix

Manchester United-spillerne måtte lægge ører til spredt buhen, da de med stramme ansigter gik mod omklædningsrummet.

De var i lange perioder blevet spillet baglæns ud af Old Trafford og havde udover en Ronaldo-helflugter godt halvvejs inde i halvlegen intet haft.

I anden halvleg satte City den lyseblå limousine på cruise control i regnen i Manchester.

De rødklædte værter fik ikke lov at være en del af byfesten og var ikke i nærheden af at bringe spænding tilbage i opgøret.

Ole Gunnar Solskjær kløede sig i håret ude på sidelinjen, men blev ikke ramt af en åbenbaring.

Denne gang kunne selv ikke Cristiano Ronaldo redde ham.

United må konstatere, at de er lillebror i Manchester og ikke får lov at lege med, når de store kæmper om pokalerne.