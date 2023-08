'Zanka' afslører drøm: - Jeg skal så langt væk som muligt

Agent, bestyrelsesmedlem, sportschef, sportsdirektør, tv-ekspert og træner.

Det er nogle af de poster, som utallige fodboldspillere har indtaget, efter karrieren var et overstået kapitel.

Når det gælder Mathias 'Zanka' Jørgensen, er det dog på ingen måde garanteret, at han skal være en del af fodboldverdenen, når han lægger støvlerne på hylden.

Sådan lyder det fra den 33-årige landsholdsstjerne i et interview med Ekstra Bladet.

Kontrakten med Brentford løber lige nu frem til sommeren 2025. Foto: Jens Dresling

- Jeg er sikker på, jeg skal have en pause. Så er spørgsmålet, om det bliver en permanent pause eller en kort pause, hvor man får lov til at prøve noget andet. Jeg har en masse små ting, idéer og ting i ilden, som kan tage noget af den tid, siger Brentford-spilleren og fortsætter:

- Men jeg er helt sikker på, jeg skal finde et eller andet, som jeg i fremtiden kan fordybe mig i. På nuværende tidspunkt er det et godt spørgsmål, hvad det bliver. I mange år har jeg i hvert fald drømt at skulle så langt væk fra fodboldverdenen som overhovedet muligt.

Tidligere på året forlængede 'Zanka' sin aftale med Brentford, så den løber frem til sommeren 2025.

Men selvom forsvarsspilleren er oppe i årene, er der ikke lagt en plan for, hvad der skal ske, når parterne ikke længere har papir på hinanden.

- Som du selv siger, har jeg skrevet under på to yderligere år. Det giver noget sikkerhed, at man som familie og fodboldspiller har en fremtid et sted, hvor de sætter pris på en som person, og det jeg bidrager med her i klubben.

Planen for at vende hjem til Danmark er endnu ikke lagt. Foto: Claus Bonnerup

- Så må man se på, hvad det er, som rykker. Det er ikke anderledes, end at ting kan ændre sig. Det kan være, man bliver begge år, og det kan være, det kun bliver et enkelt. Det kommer også an på, hvad mulighederne er, og hvad lysten er til på det tidspunkt.

- Vi er ikke som familie forhippet på, at vi skal hjem. På det tidspunkt vil min søn kun være fem år, så det er ikke lige skolestart, der skubber til os i forhold til at komme hjem. Men vi ved, at det er i København, vi gerne vil bo og være i fremtiden, men hvornår det skal være, det har vi egentlig ikke låst os fast på.

- Skal jeres søn gå i skole i Danmark, eller kunne I se ham begynde i udlandet?

- Både-og. Umiddelbart havde vi tænkt os, at han skulle gå i skole og give ham de bedste muligheder for bare at gå i den samme skole i en del år, men vi har måske også indstillingen af, at det ikke er de første år, som er de allervigtigste.

- Det kan der selvfølgelig være delte meninger om rent psykologisk, men det er i hvert fald de år, vi har til at leve som familie uden for Danmark og prøve ting, som vi godt kunne tænke os.

Et liv i fodboldverdenen efter karrieren drømmer 'Zanka' ikke helt vildt meget om. Foto: Lars Poulsen

Mathias 'Zanka' Jørgensen har prøvet en masse i sin karriere, og han har flere gange været ude i kulden og meldt færdig for så at vende retur til øverste niveau.

Og når det kommer til et liv i fodboldverdenen efter karrieren, kan du heller ikke helt afskrive Premier League-spilleren endnu.

- Det kommer og går lidt i forhold til, at der er nogle ting, som jeg godt kunne tænke mig at gøre anderledes, hvis det var mig, som sad og tog beslutninger på det ene eller andet niveau i fodboldklubber, lyder det afsluttende, inden 'Zanka' tilføjer:

- Så er der nogle ting, der hiver en tilbage, fordi det kunne være interessant og spændende. Jeg er glad for, at min krop ikke er fuldstændig ved at falde fra hinanden, så jeg skulle tage den beslutning i morgen.