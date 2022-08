Zanka er en mulighed

- Det er helt naturligt Mathias Zanka har fået lov at træne med hos os efter sin skade, siger Thomas Frank, der ikke vil afvise, at parterne laver en aftale igen

Mathias Zanka Jørgensen er transferfri, hvor han frit kan skifte klub.

Men lige nu er det svært at finde en arbejdsgiver for den 30-årige forsvarsspiller, fordi han er på vej retur efter en skade, han fik i foråret i Brentford.

Lige nu genoptræner Mathias Zanka netop i Brentford, selv om han er uden kontrakt.

Mathias Zanka har været uheldig med skader i det år, han har været i Brentford.

- Det var svært for os at forlænge kontrakten, da han var skadet. Men vi vil gerne behandle vores spillere ordentligt.

- Derfor var det helt naturligt for os at give Zanka muligheden for at genoptræne hos os, selv om han er uden kontrakt lige nu, siger Thomas Frank, cheftræner i Brentford.

Han vurderer, at den tidligere FCK-spiller er et par uger for at være tilbage på fuld styrke.

- Zanka var god for os, specielt hans indsats i foråret mod West Ham. Men han var meget uheldig med skader. Jeg tror ikke, han har været så skaderamt, siden han spillede i PSV Eindhoven, siger Thomas Frank.

Kan Zanka være en mulighed for jer?

- Lige nu har vi tre midtstoppere. Og jeg vil ikke udelukke noget. Når Zanka er fit, så er han naturligvis interessant. Han er en dygtig spiller med et godt topniveau, siger Thomas Frank og slår fast:

- Det er klart, at vi på et tidspunkt slår en streg i sandet, hvor han og vi må finde ud af, hvad der skal ske. Han kan ikke bare blive ved med at træne hos os, når han igen er fit, pointerer Brentford-træneren.

Mathias Zanka er ikke presset af deadline 31. august, fordi han er uden kontrakt. Derfor kan han kvit og frit skifte klub, også når transfervinduet er lukket.

