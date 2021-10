Zanka får ham i det røde felt

Det blev til endnu et stort resultat for Brentford søndag, da West Ham blev slået på udebane med et mål til allersidst.

Mathias Zanka var for første gang med fra start i Premier League for oprykkeren.

Undervejs i anden halvleg, da Brentford førte 1-0, endte den danske midtstopper i karambolage med West Ham-manager David Moyes.

West Ham havde indkast, men Zanka fik først fat i bolden, og så måtte Moyes på jagt efter både dansker og bold.

Zanka var først til at få fat i bolden. Foto: Tony Obrien/Ritzau Scanpix

Men så måtte han høre på Moyes. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

Næppe pæne gloser der ryger ud af munden på skotten. Foto: Tony Obrien/Ritzau Scanpix

Mathias Zanka forklarede efterfølgende episoden.

- De ting sker i kampens hede, så der er no hard feelings. Jeg prøvede bare at stikke til ham, da jeg kom tilbage, så det er en del af spillet, siger han til Brentfords hjemmeside.

Danskeren var ikke overraskende glad for udesejren i London.

- Det var en god dag. Vi spillede ikke det bedste fodbold, men vi viste en masse hjerte, holdt sammen og nogle gange må du vinde på de grimme dage for at være noget i denne her liga, og jeg synes, at vi har vist, at vi også kan gøre det.

Også Brentford-cheftræner Thomas Frank blev spurgt ind til episoden mellem Zanka og Moyes.

- Jeg tror, at det bare var en manager, jeg respekterer meget, der var ude af sit tekniske område for at prøve at få bolden. Zanka fik den. Det er det. Jeg tror ikke, der er så meget i det.

Med 2-1-sejren ligger danskerklubben syver i Premier League. Se målene her: