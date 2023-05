Zanka får stor aftale

Han er ikke stamspiller, men han er en af dem, som Thomas Frank altid kan stole på og sætte på banen, når han har brug for stabilitet i bagkæden.

Suveræne præstationer i sejrene over de tre giganter, Manchester City og Chelsea ude og Liverpool hjemme, har givet ham en ny toårig forlængelse med Brentford.

En aftale, der betyder, at Mathias Zanka Jørgensen er 35 år, når den nye aftale står til udløb i sommeren 2025.

Mathias Zanka har gjort det godt i Brentford og får to år mere. Foto: Jens Dresling.

- Jeg er meget glad for at have Zanka hos os i yderligere to år, siger cheftræner Thomas Frank, der uddyber:

- Han har en helt speciel evne til at træde ind på holdet og altid præstere på et højt niveau. Det er ganske imponerende. Han er defensivt stærk, positionerer sig godt og har kvalitet på bolden, siger Thomas Frank.

Annonce:

- Zanka har stor erfaring og er som type meget ligevægtig. Han forstår fuldt ud sin rolle hos os, påpeger Brentford-træneren.

Mathias Zanka var med til at vinde ude over Manchester City og Chelsea samt til at besejre Liverpool hjemme.

Mathias Zanka Jørgensen er det man kan kalde for en trup-spiller i Brentford. Han er ikke en fast starter og bliver det formentlig heller ikke i de to kommende år. Men han har vist sig enormt værdifuld, når Thomas Frank har roteret eller haft skader, så forsvarsspilleren kan bringes i spil.

Med 2-0 sejren søndag over West Ham passerede Thomas Frank i øvrigt sejr nummer 100 som Brentford-manager.

Brentford har to runder før afslutningen på sæsonen allerede sikret sig en plads i top-10 i Premier League. Det kan de to sidste kampe ikke ændre på. her møder de Tottenham ude og de kommende mestre fra Manchester City på hjemmebane.

Hvordan skal det fejres "når" AGF vinder det danske mesterskab i fodbold? Det giver festkongen Jean von Baden, Michael 'Jøden' og Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard, deres bud på i 'Sladderligaen'