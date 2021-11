Zanka fortryder sine ord

- Meningen med fodbold er samle mennesker og ikke fremmedgøre dem, siger Mathias 'Zanka' Jørgensen, der som voksen er begyndt at tænke over, hvad han siger på banen

Siden 2013 har kampagnen 'Rainbow Laces' (regnbue-snørrebånd, red.) bedt professionelle britiske boldspillere om at vise deres støtte til homoseksuelle spillere eller dem, som har svært ved at finde retningen på deres eget seksuelle kompas.

Brentfords danske forsvarer Mathias 'Zanka' Jørgensen er en af de mange profiler, som støtter kampagnen.

I et interview med Sky Sports fortæller den danske Premier League-spiller, hvordan han selv har brugt nedsættende ord som på fodboldbanen, men holdt op, da han fandt ud af, hvad de negative konsekvenser kunne være.

- Jeg kan huske, at jeg brugte de ord, da jeg voksede op. Jeg forstod ikke helt, hvad jeg sagde, og hvordan det kunne såre andre, siger Mathias Zanka.

Kasper Schmeichel bærer samme budskab under opvarmning. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Hjørneflagene til Brentford-Everton. Foto: Ian Walton/Ritzau Scanpix

Mathias Zanke i aktion i oktober. Foto: Paul Terry/Ritzau Scanpix

Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Regnbuefarverne på Jordan Hendersons overarm. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Kampagnen hedder regnbue-snørrebånd. Foto: Peter Nicholls/Ritzau Scanpix

Den nu 31-årige fodboldspiller fortæller, at han var 24 år gammel, før han begyndte at tænke over, hvordan ord som 'bøsse' brugt i den forkerte kontekst er negativt ladet.

- Det er godt, at alle - fans, spillere, personale, alle - samler sig om en sag, der virkelig har været overset i nogle år, før kampagnen startede. Men med den her type problemer tager det et stykke tid for folk at indhente det tabte, og fodbold er altid nogle år bagefter.

- Der kom et tidspunkt, hvor vi sagde, okay, vi i fodbold er nødt til at reagere, fordi sportsarenaer i hele verden faktisk er et af de steder, hvor du oftest hører disse ord blive brugt.

- Det er virkelig uheldigt, fordi meningen med fodbold er samle mennesker og ikke fremmedgøre dem, siger Zanka.

