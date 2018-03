Zanka: Fuldstændig modsat FCK

Da Mathias 'Zanka' Jørgensen i sommer fløj fra lidt ferie i Stockholm til et møde med Huddersfield-manager David Wagner, var han stadig i tvivl om det fornuftige i at skifte til Premier League-oprykkeren. Men tvivlen forsvandt efter tre timers samtale, hvor Wagner blandt andet sagde, at hvis 'Zanka' spillede i virkeligheden, som manageren havde set det på video, så ville den danske forsvarer komme til at spille hver eneste gang.

Og sådan er det blevet. 'Zanka' har indtil videre spillet alle minutter i sæsonens første 30 Premier League-kampe, og han har også spillet ganske godt, selv om det selvfølgelig tog tid at finde sig selv i spillet og samtidig finde ro til de offensive afleveringer ud af forsvaret, som man har savnet så meget i FC København i denne sæson.

- I starten af sæsonen arbejdede hjernen på fuld skrald hele tiden, for jeg skulle vænne mig til en ny spillestil, der var det absolut modsatte af, hvad vi gjorde i FCK. I FCK handler det jo om at sørge for, at de andre ikke scorer, mens det her handler om, at de andre ikke må have bolden, når det er muligt i de kampe, hvor man er ligeværdige, siger centerforsvareren til Tipsbladet.

- I FCK handlede det om at få så meget tid, så flest mulig kunne hjælpe med at forsvare, mens man her er oppe at angribe med det samme, og hvis min mand løber op på sin egen banehalvdel, så følger man efter ham. I FCK er man altid i sin zone, og man må ikke blive taget ud af den, med mindre man er 100 procent sikker på, at man vinder bolden.

- Så der var meget nyt, og det brugte jeg 8-10 kampe på at vænne mig til og falde til rette i. Der var jeg ikke lige så komfortabel, men der blev arbejdet meget med det, og jeg fik vist masser af videoer. Hver gang jeg havde haft en kamp, hvor jeg havde gjort noget forkert, blev det klippet ud sammen med de ting, som jeg havde gjort rigtigt, så der var 10 klip med for eksempel tre forkerte og syv rigtige ting, og så kunne jeg se forskellen på, hvornår jeg tænkte rigtigt, og hvornår jeg tænkte forkert.

- Der er assistenttræneren Christoph Bühler, der står for det, så han er meget opmærksom på de detaljer. Og da det så sad i skabet, var det videre til, hvor de gerne ville have, at jeg spillede bolden, og hvordan jeg spillede den. Det var egentlig det, som jeg følte manglede mest i starten. Det jeg rent faktisk er rigtig god til, fik jeg ikke udtrykt. Det var ren defensiv, mens resten lå tilbage, men det er så kommet på siden da, og det er kun gået en vej, så nu synes jeg, at jeg er ved at være der, hvor jeg tør gøre de samme ting som i FCK.

- Det er i min side, at de fleste opspil starter. Jeg har haft tredje-fjerdesidste fod på bolden før et mål fire-fem gange i sæsonen, og det er vigtigt for mig. At det starter fra mig. Det er jo noget af det, som jeg identificerer mig selv som, så at jeg kunne få lagt det på, så folk også kunne se det herovre, har været vigtigt.

- Og så har det også været rart at have Jonas bagved i målet, som jeg jo kender. I starten kunne vi hjælpe hinanden med at huske på de ting, som vi var gode til og hive hinanden op, når der var noget, der gik galt. Vi blev ved med at gå efter det rigtige sammen, og det har også været en stor hjælp, fortæller 'Zanka,' der sagtens kan kommunikere på både dansk, engelsk og hollandsk i løbet af en kamp på det internationale mandskab med det stærke tyske præg.

Men hvad er forskellen mellem engelsk og dansk fodboldkultur, hvilke Premier League-angribere har imponeret den danske forsvarer mest, hvad tænker han om muligheden for spilletid med landsholdet mod Panama og Chile, hvordan tegner den tætte nedrykningskamp set fra Huddersfield, og hvorfor deler 'Zanka' og resten af truppen træningsanlæg med en større gruppe pensionister?

