Zanka kan noget særligt

Thomas Frank er dybt imponeret over, hvordan Mathias Zanka Jørgensen har præsteret specielt de seneste fire kampe - nu skal det afgøres, om han skal have forlænget kontrakten

Mathias Zanka Jørgensen er den type fodboldspiller, der skiller vandene. Enten er man fan eller også ønsker man ham hen, hvor peberet gror.

Der findes sjældent dem, der ikke har en holdning til Brentford-spilleren.

Thomas Frank er i den første kategori. Han er kæmpe fan og dybt imponeret over, hvad han har set fra den 32-årige midtstopper i denne sæson.

Mathias Zanka har været med til at sikre ti af 12 mulige point i de sidste fire Brentford-kampe. Og han har imponeret stort i de kampe.

For dem, der havde dømt Zanka færdig, har fået set, at han stadig har et imponerende topniveau. Lad os bare bruge de fire seneste Premier League-kampe som eksempel.

Her har Zanka været på banen i sejrene mod Manchester City, West Ham og Liverpool. Han fik også fuldtid i 2-2 kampen mod Tottenham.

- Zanka har en ganske særlig mentalitet. Han har også en speciel evne til at præstere på højeste niveau, roser Thomas Frank.

Den tidligere FCK-profil var ikke førstevalget, da sæsonen gik i gang. Men med anfører Pontus Jansson ude med skade i en del af efteråret, har danskeren taget pladsen og påtaget sig et stort ansvar i Brentford-bagkæden.

Thomas Frank er dybt imponeret over Mathias Zankas præstationer i denne sæson. Nu skal de beslutte om han skal tilbydes en forlængelse. Foto: David Cliff/Ritzau Scanpix.

- Jeg vil sige, at Zanka er den type, der er rigtig god for vores trup, fordi han er så professionel. Han er med til at skabe en rigtig god kultur i hele klubben. Og så hjælper han de yngre spillere, fordi han har så stor erfaring, forklarer Thomas Frank.

I nærmeste fremtid skal Thomas Frank afgøre om Mathias Zanka Jørgensen skal have tilbudt en ny aftale. Den nuværende står til udløb til sommer.

Mathias Zanka Jørgensen blev vraget til VM. Skulle Hjulmand udtage sin trup i dag, ville han være et sikkert kort i truppen. Foto: Finn Frandsen

- Zanka var en del skadet, det første år han var hos os. I denne sæson har han vist en enorm robusthed. Det er helt naturligt vi nu ser på, om vi skal forlænge hans aftale. Han har gjort det virkelig godt, siger Thomas Frank.

Zanka er 32 år og kom transferfrit til Brentford i sommeren 2021.