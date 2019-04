Zanka med i stor boykot

Fredag vil have flere fodboldstjerner fra Premier league til at holde sig i ro på de sociale medier for at bekæmpe racisme.

Den danske landsholdsspiller Mathias 'Zanka Jørgensen er blandt de spillere.

Den engelske Spillerforening har taget initiativ til protestaktionen, efter at flere Premier League-spillere på det seneste er blevet udsat for racistisk hetz på de sociale medier.

Tottenham-spilleren Danny Rose, Chris Smalling fra Manchester United og Watford-anfører Troy Deeney har også tilkendegivet, at de bakker op om boykotten af Twitter, Facebook og Instagram.

- Vi kan ikke bare lade stå til, når fodboldmyndighederne og selskaberne bag de sociale medier gør så lidt for at beskytte spillerne mod en modbydelig hetz, siger Danny Rose.

For nylig udtalte Tottenham-forsvareren, at han ser frem til at slutte karrieren på grund af racistiske ytringer mod ham.

Tidligere på ugen blev Manchester Uniteds Ashley Young udsat for racisme på de sociale medier, efter at den engelske klub havde tabt 0-3 på udebane til FC Barcelona i Champions League.

Watford-anfører Troy Deeney oplevede en hetz på Instagram tidligere på måneden efter en sejr over Wolverhampton i FA Cuppen.

Den anbefalede boykot af de sociale medier begynder klokken 9 fredag og varer 24 timer.

