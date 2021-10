Zanka scorede forgæves på Schmeichel

Mathias 'Zanka' Jørgensen scorede søndag sit første mål for Brentford i Premier League.

Trods hovedstødsmålet endte det med et nederlag til danskerklubben, der tabte 1-2 på eget græs til Leicester med Kasper Schmeichel i målet.

Det var et rent dansk samarbejde, der førte til 'Zanka' Jørgensens 1-1-udligning efter en times spil.

'Zanka' overstiger Evans og co. og kroner en flot start i Brentford med scoring i dag. Foto: Tony Obrien/ Ritzau Scanpix

Mathias Jensen slog et hjørnespark ind i feltet, hvor landsmanden kom højest og fik dirigeret bolden over i det fjerne hjørne uden for Schmeichels rækkevidde.

I første halvleg havde Youri Tielemans bragt Leicester foran med 1-0, og gæsterne sikrede sig et kvarter før tid sejren på en omstilling, hvor James Maddison scorede det afgørende mål.

Hele fem danskere var på banen og yderligere to på bænken i mødet mellem de to midterklubber.

Ud over Mathias 'Zanka' Jørgensen og Mathias Jensen havde Brentford også Christian Nørgaard på banen, mens Jannik Vestergaard kom i aktion for Leicester midtvejs i anden halvleg.

Schmeichel og Vestergaard vandt danskerduellen over Nørgaard og Brentford. Foto: Andrew Boyers/ Ritzau Scanpix

Med sejren rykker Leicester op på niendepladsen med 14 point efter ni spillerunder. Brentford har 12 point på 12.-pladsen.

I et andet opgør i London vandt West Ham med 1-0 på hjemmebane over Tottenham med Pierre-Emile Højbjerg på midtbanen.

West Ham har med sejren 17 point på fjerdepladsen, mens Tottenham indtager sjettepladsen med 15 point.