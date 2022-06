Zinckernagel vandt milliardkamp: - Den største, jeg har spillet

- Er du stadig fuld?

- Det håber jeg sgu ikke, jeg er.

- Jeg er ude at køre, lyder det over en telefonlinje fra Philip Zinckernagel.

- Ej, det var stille og roligt i går. Min kæreste og jeg skulle pakke det sidste af huset sammen, og nu er vi i bil på vej til Danmark, forklarer midtbanespilleren videre.

Og det lyder jo sådan set ganske normalt, i hvert fald i en fodboldspillers liv, men Zinckernagels seneste dage har været alt andet end almindelige.

Søndag aften sikrede han og holdkammeraterne nemlig Nottingham Forest oprykning til Premier League i milliardkampen mod Huddersfield på Wembley.

Med medaljer om halsen blev kulminationen på en succesfuld sæson fejret i Forests omklædning. Foto: Privatfoto

En kamp, Zinckernagel ikke kommer udenom var karrierens største hidtil.

- Det var sindssygt, det var det virkelig.

- Jeg har spillet mod større og bedre hold, men tilskuermæssigt og i forhold til, hvad der var på spil, så var det hundrede procent den største, jeg har spillet. Det er jo en kæmpe kamp, også økonomisk.

- Og så sad der jo 80.000 tilskuere, så der er god smæk på, når de begynder at synge, lyder det fra midtbanespilleren, der på to sæsoner nu har præsteret at rykke to Championship-hold op i Premier League.

Zinckernagel har nemlig spillet sæsonen i Forest på leje fra Watford, som han sidste forår hjalp op i Englands fornemmeste fodboldrække.

- På en eller anden måde var det federe og vildere i år, fordi jeg har været med fra starten, forklarer den 27-årige midtbanespiller med en fortid i norske Bodø/Glimt, SønderjyskE, FC Helsingør og HB Køge.

Zinckernagel og holdkammeraterne Joe Lolley og Ryan Yates med det store trofæ på Wembley. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Fest til den lyse morgen

Fejringerne af Nottingham Forest, der ikke har været i Premier League i 23 år, begyndte straks efter 1-0-sejren på Wembley, hvor halvdelen af stadion var iklædt Forests knaldrøde farver.

Spillerne selv fik også mulighed for at fejre med deres nærmeste.

- Vi havde selvfølgelig familie og venner på stadion, så der var mulighed for at komme op i en lounge efter kampen og lige sige hej til alle, fortæller Zinckernagel.

Pokalen, Zinckernagel og to af hans danske kammerater, der var rejst til London for at se ham spille finalen. Foto: Privatfoto

Herefter fortsatte fejringer i en bus med kurs mod Nottingham, hvor klubben hurtigt fik stablet en fest på benene.

- Så var der et arrangement på et hotel i Nottingham, hvor vi havde stor fest hele natten, det var meget sjovt.

- Jeg så på WhatsApp, du havde været online 05:52?

- Haha, ja, det kan godt passe. Det blev lidt sent.

En omgang tømmermænd og et par timer senere fortsatte fejringerne på torvet i Nottingham, hvor spillerne fra en balkon på Rådhuset blev hyldet i en sværm af flag og rød røg.

- Det var midt på dagen, og folk var på arbejde, men der var nok stadigvæk 20.000-25.000 tusinde inde på torvet, fortæller Zinckernagel.

Mandag var ingen almindelig mandag i Nottingham. Foto: Privatfoto

Fremtiden uvis

Om Philip Zinckernagel for andet år i streg skal rykke et hold op i Premier League uden selv at rykke med, det står stadig som et åbent spørgsmål.

The Watford Observer skrev mandag, at der skulle foregå forhandlinger mellem Nottingham Forest og Watford om et køb af den 27-årige midtbanespiller, der har en kontrakt med Watford, der løber til 2026.

- Der har jo stået lidt om, at Forest har meldt deres interesse til Watford, men jeg skal være ærlig og sige, at jeg ikke ved mere end det.

- Jeg har haft en aftale med mine agenter om, at jeg ikke ville høre noget, før sæsonen var slut, fordi vi havde så mange vigtige kampe.

- Jeg er på kontrakt i Watford, det er min arbejdsgiver, og det er selvfølgelig det, jeg må forholde mig til. Så må vi se, hvad der sker, fortsætter Zinckernagel, der derfor for nu er flyttet ud af det hus i Nottingham, som han, hans kæreste Anna og deres hund siden sidste sommer har boet i.

- Lige nu glæder jeg mig bare til lidt ferie, afslutter han.