Zlatan flået ud i pausen: Afløser blev redningsmand

Stadion: Old Trafford, England

Premier League Stadion: Old Trafford, England Dommer: Martin Atkinson

16:00 Manchester United - Burnley FC Premier League Stadion: Old Trafford, England Dommer: Martin Atkinson

For første gang siden april var Zlatan Ibrahimovic med i Manchester Uniteds startopstilling i en Premier League-kamp, da den engelske fodboldklub tirsdag tog imod Burnley.

Det gik dog ikke helt efter planen, for Manchester United måtte kæmpe hårdt for at få 2-2, og den svenske angrebsstjerne blev skiftet ud efter første halvleg.

Med det uafgjorte resultat er Manchester United 12 point efter tilsyneladende ustoppelige Manchester City, der efter 19 kampe har erobret 55 af 57 mulige point.

Jesse Lingard sørgede for et enkelt point til United med to kasser. Foto: AP

Topholdet har endda spillet en kamp færre end lokalrivalen United, der har 43 point for 20 kampe.

Burnley, der havde Anders Lindegaard på bænken, chokstartede ved at bringe sig foran efter to minutters spil.

United-forsvaret fik ikke clearet et frispark fra venstre side, og bolden dumpede ned for fødderne af Ashley Barnes, der sendte bolden fladt i mål.

Ti minutter før pausen blev det 2-0, da Steven Defour flot sendte et frispark direkte i mål.

United-målmand David de Gea fik det yderste af handskerne på bolden, men kunne ikke forhindre den i at gå i mål.

Se super-hugget her:



Zlatan Ibrahimovic, der i november vendte tilbage efter en lang skadespause, gjorde ikke det store væsen af sig i første halvleg, men fire minutter før pausen fik han muligheden for at afslutte.

Svenskeren måtte dog sin sit skud blokeret, og kort tid efter var kampen slut for hans vedkommende.

United-manager José Mourinho reagerede nemlig i pausen, hvor han hev både Zlatan Ibrahimovic og Marcos Rojo ud.

Ind kom i stedet Henrikh Mkhitaryan og Jesse Lingard, og sidstnævnte fik hurtigt markeret sig med en delikat scoring.

Efter 53 minutter reducerede Jesse Lingard til 1-2, da han lod en aflevering fra Ashley Young passere bag om støttebenet, hvorefter Lingard scorede flot.

United fik 2-2 hjemme mod Burnley. Foto: AP

United pressede på i resten af kampen, men først et minut inde i dommerens tillægsminutter kom belønningen.

Igen var det Jesse Lingard, der efter et pres fik ekspederet bolden i mål til 2-2, så Manchester United trods alt fik et point ud af kampen.

Kasper Schmeichel fik en uheldig hovedrolle, da Leicester tabte 1-2 ude til Watford.

Efter 65 minutter blev den danske landsholdsmålmand noteret for et selvmål til slutresultatet.

Watfords Abdoulaye Doucoure modtog et indlæg tæt ved baglinjen og sendte bolden ind mod mål.

Bolden ramte Kasper Schmeichel, så han blev noteret for kampens sidste scoring.

Chelsea, der ikke havde Andreas Christensen i truppen, vandt 2-0 hjemme over Brighton.

Dermed kom Chelseas regerende mestre op på 42 point, og Chelsea er nummer tre i Premier League.

Jonas Lössl og Mathias "Zanka" Jørgensen var med for Huddersfield, der spillede 1-1 hjemme mod Stoke.

I den næstbedste række kom både Kenneth Zohore og Martin Braithwaite på måltavlen.

Kenneth Zohore reducerede til 1-2 for Cardiff i hjemmekampen mod Fulham, en kamp Cardiff endte med at tabe 2-4.

Martin Braithwaite bragte Middlesbrough foran 1-0 i hjemmekampen mod Bolton. Middlesbrough vandt 2-0.

Old Trafford i chok: Manchester United nede med 0-1 efter to minutter:



Se også: Smadrer Messi og Ronaldo med nyt hattrick: Han er årets farligste

Se også: Danskere får ny boss: Legendarisk træner går fra kæmpe job til lille klub

90 minutter om Premier League: Her skal din klub købe ind

Sådan bliver du rig i FIFA Ultimate Team