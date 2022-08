Abramovich-imperiet krakelerer

Den økonomiske nedtur for Roman Abramovich er til at tage at føle på.

Den russiske milliardær - for det er han fortsat - har ikke blot mistet fodboldklubben Chelsea, som han stærkt presset solgte mod at lade købssummen overgå til velgørenhed. For rent faktisk er hans imperium stille og roligt ved at krakelere.

Sidste måned indgav MHC (Services) Ltd. - et britisk holdingfirma, som har forvaltet Abramovichs værdier - konkursbegæring. Et kæmpe hak i porteføljen. Således har Bloomberg anslået, at Abramovichs London-baserede værdier inden Ruslands invasion af Ukraine androg ca. 35 milliarder kroner.

Af dem er der ikke mange tilbage. Umiddelbart efter invasionen - og inden de krasse sanktioner ramte de russiske milliardærer - forsøgte han at sælge sit pragtpalæ i Kensington Palace Gardens, der er vurderet til langt over en milliard kroner værd. Det lykkedes ikke, og han kontrollerer det reelt ikke i dag. Ligesom han heller ikke gør med resten af sin ejendomsportefølje i England.

Han formåede dog at sejle sine to gigantiske yachts til Tyrkiet for at undgå beslaglæggelse, mens hans to privatfly allerede er blevet taget fra ham.

Abramovichs palæ på Kensington Palace Gardens, der er Londons suverænt dyreste gade. Foto: Hollie Adams/Getty Images

Eclipse på 163 meter er en af de to luksusyachts, der lige nu er ankret op i Tyrkiet for at undgå beslaglæggelse. Foto: Suzan Fraser/AP/Ritzau Scanpix

Desuden - og langt værre for ham - er værdien af hans betragtelige aktieporteføljer i de to store russiske selskaber Evraz og Norilsk Nickel faldet til under en fjerdedel.

Det anslås, at han har mistet 40 procent af sine værdier. Men det betyder samtidig, at han fortsat er god for 10,7 milliarder dollars eller 77 milliarder kroner.

Men tendensen er helt forkert, og meget peger på, at 55-årige Abramovich er færdig som en af de helt store stjerner på den internationale forretningshimmel. I hvert fald den europæiske.

- Selv med det usandsynlige scenario at sanktionerne bliver fjernet, så vil det blive meget svært for ham at at finde en vej tilbage til Storbritannien og i EU.

- Han bliver måske nødt til at genopbygge sit imperium andetsteds, siger Liana Semchukm der er Eurasia-analytiker hos rådgivningsfirmaet Sibylline til Bloomberg.

Foreløbig ser nedturen ikke ud til at stoppe for Roman Abramovich, der angiveligt leder efter en passende bolig i Dubai, hvor de omfattende sanktioner ikke rammer ham.

