Absurde scener med 14 minutter igen

Det sker fra tid til anden, at spillere må en tur på toilettet i løbet af en fodboldkamp, men det er endnu mere sjældent, at en træner ligefrem løber med for at få spilleren tilbage.

Men det gjorde José Mourinho i tirsdagens ligacup-kamp mod Chelsea.

I et par absurde minutter, hvor Tottenham var bagud 1-0, måtte Eric Dier forlade banen og efterlade sine holdkammerater i undertal, da der kun resterede 14 minutter af opgøret.

Naturen kaldte, men Mourinho var ikke tilfreds og fulgte efter spilleren.

- Jeg vidste, at han måtte derud, men jeg prøvede bare at lægge noget pres på ham for at få ham ud igen til den afgørende del af kampen, siger Spurs-manageren til Sky Sports.

Det lyder behageligt ...

- José var ikke glad, men naturen kaldte, sagde Dier efterfølgende.

Dier fejrer med holdkammeraterne Kane, Lamela og Aurier. Foto: Matt Dunham/Ritzau Scanpix

Han lagde efterfølgende et billede op med Man of the Match-trofæet ovenpå bemeldte toilet. Til stor morskab for danske Pierre Emile Højbjerg.

Og så fik Dier en del spørgsmål om, hvorvidt han havde nået at vaske hænder.

Hvorom alting er, så kom Dier tilbage, Erik Lamela fik udlignet Timos Werners Chelsea-scoring, og straffesparkskonkurrencen faldt også ud til hjemmeholdets fordel.

Tottenham vandt samlet 6-5, bl.a. på 11 meter-pletskud fra Dier og Højbjerg.

Efter kampen forklarede Mourinho også, hvad der kunne være grunden til Diers pludselige afgang.

- Antallet af minutter, der bliver spillet er farligt. Det, som jeg gjorde i dag med Dier, er meget farligt, siger Mourinho og vurderer ifølge nyhedsbureauet AFP, at Dier var dehydreret.

- Det burde være forbudt at spille to kampe på 48 timer. Det, som Dier gjorde, er umenneskeligt.

