AC skruer bissen på over for Chelsea

Forhandlingerne mellem Andreas Christensen og Chelsea er gået i hårdknude og nu har den danske forsvarskrumtap indgået aftale med et agentfirma, der har stærk forbindelse til Barcelona

Andreas Christensen sætter nu hårdt mod hårdt i forhandlingerne med Chelsea.

Væk er de forsonlige og imødekommende toner i dialogen med Champions League-vinderne.

I stedet har danskeren nu indgået aftale med agentfirmaet KIN Partners Ltd.

BT var først med informationerne mandag, og det fremgår af beskeder fra firmaet på eksempelvis Twitter, at Andreas Christensen er ny mand hos agentfirmaet, der også repræsenterer Neymar og Ilkay Gündogan.

Aftalen blev indgået lige før jul.

Beslutningen repræsenterer en seriøs kursændring i forhandlingerne mellem Chelsea og Andreas Christensen.

Den danske forsvarsstjerne har gennem hele karrieren holdt sig til sin far, Sten Christensen, i dialogen omkring fremtiden.

Gennem ti år har destinationen været Chelsea.

Nu har Andreas Christensen valgt alliere sig med et agentfirma, hvor storebror Messi, Rodrigo Messi, er involveret. Et firma med et fremragende netværk omkring FC Barcelona.

Noget at gruble over. Foto: Lars Poulsen

Signalet er ikke til at tage fejl af.

Andreas Christensen afsøger nu seriøst alternativer til Chelsea.

Den 25-årige dansker står foran karrierens vigtigste aftale.

Kontrakten med Chelsea udløber til sommer, og selv om Thomas Tuchels ankomst til Stamford Bridge har haft stor positiv betydning, så har Andreas Christensen gennem årene på godt og ondt oplevet, hvor hurtigt tingene kan ændre sig.

Under såvel Antonio Conte, Frank Lampard og nu Tuchel er Andreas Christensen vekslet mellem at være nøglespiller til at være ude i kulden. når nye spændende navne blev hentet ind.

I september var der klare meldinger fra Andreas Christensen og Chelsea om, at en forlængelse var nært forestående.

Går ikke på røven over Chelseas udspil. Foto: Lars Poulsen

Siden kunne De Telegraaf berette, at der var uenighed om længden på aftalen, hvor Chelsea insisterede på en fem-årig aftale, mens danskeren ville have en kortere aftale.

Nu betyder timingen, at Andreas Christensen frit kan afsøge mulighederne for alternativer.

Spanske aviser har de seneste uger skrevet om Barcelonas interesse i Andreas Christensen, og valget af KIN Partners kan åbne døren til Camp Nou.

