Ærlig Schmeichel: Det fortryder jeg

Det hele blev for meget for Peter Schmeichel.

Kort efter at have løftet Champions League-trofæet i 1999 skiftede den danske verdensklassemålmand væk fra Manchester United. I et interview med talkSPORT fortæller han nu, at det er en beslutning, han har fortrudt.

- Jeg kunne formentlig have spillet mange flere år, hvis jeg havde slækket lidt på min stolthed og snakket med manageren om det. Men det gjorde jeg ikke. Jeg var for stolt over min position i klubben, siger Schmeichel.

- Det var en ung mand, der traf den beslutning. Jeg indrømmer, at jeg formentlig skulle have holdt ud. Det er ikke en fortrydelse som sådan, men samtidig er det en fortrydelse, hvis du forstår, hvad jeg mener.

Han var 33 år, da han skiftede til Sporting i Portugal, og på det tidspunkt var han kørt træt i at spille kampe hele tiden.

- Jeg elskede klubben så meget, hvorfor skulle jeg ville væk? Men jeg var så udkørt på det tidspunkt, så der skulle have været noget ekstraordinært til for, at jeg ville ændre mening. Jeg var konstant i aktion, så når jeg ikke spillede mesterskaber for Danmark, blev jeg opereret, husker den legendariske målmand.

Efter to sæsoner i den portugisiske liga vendte Peter Schmeichel tilbage til Premier League, hvor han spillede for Aston Villa og Manchester City, inden han lagde handskerne på hylden.

