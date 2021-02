Afslørede skadet stjerne i managerspil

Leicester fandt ud af, at Jack Grealish var skadet gennem Villa-folks ageren i managerspil

Det kan være altafgørende at være velinformeret, hvis man skal sejre i managerspil.

Man får lige en fordel foran kollegaerne eller familien, hvis man følger lidt bedre med i nyhedsstrømmen og har udskiftet den skadede eller karantæneramte stjerne, som kollegaerne lod blive i start 11'eren.

Men man skal passe på med at skifte for meget, hvis man er kollega til den skadede stjerne.

Det har Aston Villa folk måtte sande, efter der på sociale medier blev spekuleret i, at holdets ubestridte stjerne og anfører, Jack Grealish, var skadet, fordi flere holdkammerater skiftede ham ud inden søndagens kamp mod Leicester.

Det rygte nåede frem til modstandernes træner, Brendan Rodgers.

- Jeg hørte måske 24 timer inden kampstart, at han kunne være ude, men man kan aldrig tro helt på rygter. Vi forberedte os på, at han skulle spille, sagde Rodgers til de fremmødte journalister efter kampen.

Jack Grealish har været forrygende for Villa i denne sæson med seks mål og 10 assists i Premier League. Foto: Neil Hall/Ritzau Scanpix

Kampen endte med en 2-1 sejr til Leicester.

Aston Villas træner, Dean Smith, var rødglødende over lækket og udtalte sig efter kampen.

- Vi skal nok komme til bunds i det her, siger Dean Smith til de fremmødte journalister.

Noget tyder på, at han er kommet til bunds i det. Han har i hvert fald forbudt spillerne at spille managerspil ifølge The Times.

