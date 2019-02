Afslører nye uhyggelige detaljer

De engelske luftfartsmyndigheder har mandag offentliggjort den første indledende rapport omkring flystyrtet tidligere i år, hvor fodboldspilleren Emiliano Sala var på vej fra Nantes til Cardiff i et lille privatfly fløjet af piloten David Ibbotson.

Flyet forsvandt over Den Engelske Kanal, og det tog flere uger, før vraget blev lokaliseret. Her blev Salas lig bjærget, mens Ibbotson stadig ikke er fundet. Han formodes død.

Emiliano Sala mistede livet i flystyrtet efter blandt andet alvorlige hovedskader, viste obduktionen. Foto: AP

Da flyet blev lokaliseret, stod det klart, at det var knækket over i tre dele, og at det kun var kabler, der holdt flyet sammen. Derudover var motoren blevet adskilt fra cockpittet i sammenstødet med vandet. Hverken vinger eller flyets finne er blevet fundet.

Det afslører rapporten fra de engelske luftfartsmyndigheder AAIB (Air Accidents Investigation Branch, red.), der mandag er blevet offentliggjort. Den indeholder også hidtil usete billeder af vraget.

(Artiklen fortsætter under billederne...)

Piper Malibu-flyet, som styrtede. Foto: AAIB

Flyet var noget nær komplet ødelagt, viser rapporten. Foto: AAIB

Foto: AAIB

Foto: AAIB

Rapporten viser også, at den sidste radiokontakt med flyets pilot skete omkring 20.12 mandag d. 21. januar. Vraget blev fundet blot 30 meter fra det sidste punkt, flyet var synligt på radaren.

I kølvandet på flyet har Cardiff, der netop havde købt Sala for et rekordbeløb, ikke være villige til at betale beløbet til Salas tidligere klub Nantes.

Det lader til, at det er i gang med at udvikle sig til et juridisk slagsmål, og rapporten noterer, at flyet ikke var godkendt til kommerciel brug af myndighederne. Det kan få indvirkning på netop det juridiske aspekt, hvor det også står klart, at flyets papirer og logbøger er forsvundet i styrtet. Det gælder også pilotens officielle papirer.

Men det kan vare længe, før der kommer en endelig konklusion. Der er spekulationer om, at det kan tage op til et år, før en endelig rapport foreligger.

- Vi fortsætter med at tale med de pårørende til piloten og passageren for at holde dem opdateret på vores undersøgelser. Hvis der sker noget akut, vil vi komme med en ny pressemeddelelse. Når undersøgelsen er slut, vil vi offentliggøre den endelig rapport, skriver AAIB.

Kæmpe bøde: Straffet for Sala-hyldest

Familie og venner i tårevædet afsked: Sala begravet

Se også: Truet med sagsanlæg efter flystyrt - nu vil Cardiff betale transfersum