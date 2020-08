Afviser rasende fans: Intet at komme efter!

Han var den første dommer til at dømme sin anden FA Cup-finale i over 100 år.

Mange Chelsea-fans mener dog ikke, at dommer Anthony Taylor slap særlig godt fra finalen, som Arsenal vandt 2-1.

'Anthony Taylor burde blive kampens spiller.'

'Hvis Anthony Taylor er deres bedste bud på en dommer, bør de lave en audition for dommere.'

'Hvem skal løfte trofæet: Aubameyang eller Anthony Taylor', lyder kritikken fra få af mange Chelsea-fans på Twitter.

Især to situationer har vakt vrede.

Den første er Chelseas Mateo Kovačić' andet gule kort, som han får for et frispark på Granit Xhaka.

Den anden er, hvor Arsenal-målmand Emiliano Martínez måske eller måske ikke tager med hænder uden for feltet.

I begge situationer blev der ikke brugt VAR. Det kan kun bruges ved direkte røde kort, straffe/ikke straffe, mål/ikke mål og udvisning af en forkert spiller.

I stedet for at lade de mange bitre Chelsea-fans på Twitter og andre sociale medier fælde dem over Taylor, så har vi allieret os med Ekstra Bladets dommerekspert Benjamin Leander.

Rødt eller ikke rødt?

Chelsea var bestemt ikke tilfredse med Mateo Kovačić' røde kort. Foto: Catherine Ivill/Ritzau Scanpix

Lad os begynde med det andet gule kort til Kovačić, der faldt seks minutter efter Arsenals 2-1-mål.

- Den er ikke vildt kontroversiel. Da jeg så den live, tænkte jeg 'hov, han skal passe på. Han har en i forvejen'. En masse Chelsea-fans ville gerne overbevise mig med stillbilleder, men det er ikke justitsmord. Man kunne sagtens have forsvaret at lade den køre i en finale med europæisk niveau.

- Men den er ikke forkert. Han går kraftigt ind i den, løfter fodsålen og træder Xhaka over tæerne. Det er en forseelse med et strakt ben og knopperne forrest, som UEFA har meget fokus på. Man er ikke bange for, at Xhaka brækker foden, men det er en hensynsløs forseelse.

- Havde du givet gult på den, hvis du havde dømt kampen?

- Det kommer an på, hvordan kampen havde været som helhed. Der er en grundregel om, at dommerne især i første halvleg er meget bløde i deres linje og venter oftest lang tid med at give kortene. Det er jo egentligt åndssvagt, fordi en grov forseelse i fjerde eller 94. minut burde blive straffet ens.

- I en finale har det altid bare været sådan, at dommeren ikke skal i fokus. Han havde ikke tabt noget på ikke at give den. Efter at have set tre-fire slows af den i sofaen, så havde jeg nok ikke givet den. Men Anthony Taylor har én chance uden gengivelser, og så havde jeg også gjort som ham, siger Benjamin Leander.

Hånd uden for feltet?

The Gunners' argentinske målmand havde ikke bolden i hænderne uden for feltet, siger Benjamin Leander. Foto: Catherine Ivill/Ritzau Scanpix

Okay, det røde kort er der ikke noget at komme efter for Chelseas fans, men hvad så med situationen hvor Arsenal-målmand Emiliano Martínez måske eller måske ikke tager i hænder uden for feltet.

Hvad siger Ekstra Bladets dommerekspert?

- Den bold er som minimum på linjen. Det kan aldrig være anderledes, end at der ikke er noget at komme efter.

- Folk glemmer, at hvis man trækker en linje fra det yderste hvide græsstrå op til det yderste fibre på bolden, så er den i feltet. En halv centimer er nok til, at vi ikke tager Martínez for hånd i denne her situation.

- 0,00001 centimeters berøring med det hvide på straffesparksfeltet er nok. Martínez kunne have stået uden for feltet med hele sin krop og holdt bolden inde i feltet, så havde det stadigvæk været ok, siger Benjamin Leander.

Og så burde den ged ellers være barberet. Ærgerligt for de mange Chelsea-fans og tillykke til de mange Arsenal-fans.

Efter kampen var dramaet ikke helt slut.

Finalens store helt - Pierre-Emerick Aubameyang - havde langt større problemer med at løfte trofæet end at banke mål ind bag Chelseas Willy Caballero.

Arsenal-anføreren formåede at tabe den traditionsrige pokal, inden han overhovedet fik løftet den til vejrs.

Til stor morskab for hele Arsenal-truppen taber Aubameyang trofæet LIGE inden løftet. Foto: Catherine Ivill/Ritzau Scanpix

