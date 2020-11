Akavet interview: - Giv selv svaret

Liverpool FC missede en gylden chance lørdag, da man på udebane spillede 1-1 mod Brighton i en tæt kamp.

Diogo Jota havde ellers bragt Liverpool foran med en halv time igen, men i overtiden fik værterne straffespark, som Pascal Gross omsatte.

Netop straffesparket var efter kampen med til at skabe et noget vredt interview med Liverpool-manager Jürgen Klopp, der blev bedt om at forholde sig til straffesparket.

En træt Klopp gad ikke spekulationer, så han valgte at give dommerne ret i beslutningen. Det fik dog intervieweren til at spørge kritisk ind, da flere Brighton-spillere ifølge ham havde sagt til Liverpools Jordan Henderson, at der ikke var straffe.

Den opfølgning fik det til at koge over for Jürgen Klopp.

- Ja men dommerne.....Hør nu her! Nu prøver du igen på at lave en historie på min bekostning, der gør du altså. Hvis jeg stod her og sagde, at der ikke var straffe, så dømte han det stadig.

-Lad være med at se sådan ud, for du prøver det jo altid. Hele tiden. I dag siger jeg, at der var straffespark, og så er du ikke tilfreds med det svar. Hvis det skal gå efter, hvad du vil høre, så giv svarene til dig selv, lød det fra et tydeligt irriteret Jürgen Klopp.

Jürgen Klopp var ikke enig med dommer Stuart Attwell efter VAR-dramaet mod Brighton. Foto: Ritzau Scanpix

Interviewet fortsatte lettere akavet, da r journalisteren spurgte ind til, hvad Klopp syntes om den præstation, hans mandskab leverede i Brighton:

- Den var god, svarede Klopp, inden Liverpool-manageren var mere nådig og uddybede sit svar.

- Det var rigtig godt, og jeg kunne ikke være mere stolt af drengene. Vi ved, hvor dygtige Brighton er på bolden, og det kunne man slet ikke se i dag, lyder det fra Jürgen Klopp, der dog påpeger, at flere af hans spillere løb tør for kræfter i anden halvleg.

Med lørdagens uafgjorte resultat er Liverpool fortsat i spidsen af Premier League. De kan dog bliver overhalet af både Tottenham, Chelsea og Leicester, hvis de vin der deres kampe.