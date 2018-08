Fodboldklub indfører 'kødforbud': Nu er alle veganere

Forest Green Rovers er anerkendt af FN for deres miljømæssige arbejde, og nu tager klubben endnu et skridt i den grønne retning, der får konsekvenser for en stadion-klassiker

Måske siger Forest Green Rovers dig ikke en helt masse, men klubben, der spiller i den fjerdebedste engelske række, er alligevel en lettere usædvanlig klub. Det er nemlig blevet en rent vegansk klub!

Og før du får kødpølsen galt i halsen, så ja - du læste rigtigt.

Spillere, personale og fans vil kun få serveret vegansk mad fremover, skriver Guardian.

Det er ifølge klubben sket på grund af de store miljø- og dyrevelfærdsudfordringer, der er forbundet med kødspisning. Samtidig er håbet også, at det kan forbedre spillernes præstation samt give tilskuerne sundere og bedre mad på kampdagene.

Med andre ord: Stadionplatten er ude!

Artiklen fortsætter under billedet ...

Alt er grønt hos Forest Green Rovers - som det bør være. Foto: AP

Det stopper dog langt fra her for klubben, der meget passende har ordet 'grøn' i navnet. De er nemlig verdens første FN-certificerede kuldioxid-neutrale klub. Det betyder blandt andet, at klubben kører på 100 procent grøn energi fra Ecotricity, som er et firma, klubbens formand har stiftet. Der er også solceller på stadion-taget.

Kan det blive vildere endnu? Hvor er jeg glad for, at du spørger.

Holdet spiller på en såkaldt organisk bane, hvor græsset bliver slået af en robot, der også kører på solenergi, alt regnvand, der ryger ned på banen og tribunerne, bliver genbrugt, så klubben kan mindske deres vandforbrug, og foran stadion er det muligt at lade sin el-bil op, så holdets fans kan komme til og fra stadion på en miljømæssig forsvarlig måde.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Banen står knivskarpt og organisk i den kuldioxid-frie klub. Foto: AP

Om grøn energi og salat er vejen frem, må tiden vise, men med 'kød-forbuddet' har klubben i hvert fald taget endnu et skridt i en mere usædvanlig retning.

Se også: Hele verden griner: Klub hyrer dobbeltgænger for stjernen