Legendarisk træner rasende trods sejr: - Jeg havde lyst til at dræbe ham

Fulham-manager Claudio Ranieri var godt knotten på Aboubakar Kamara, der stik mod alle aftaler tog et straffespark i kampen mod Huddersfield. Det gjorde ikke sagen bedre, at franskmanden brændte

Claudio Ranieri ligner verdens rareste mand, men bag de runde briller skjuler sig et glødende temperament.

Den sympatiske italienske træner kan også blive sur, og det var han lørdag på Craven Cottage i London - på trods af at hans Fulham-mandskab vandt bundgyseren mod Huddersfield.

Årsagen var et straffespark, som indskiftede Aboubakar Kamara tog imod Ranieris vilje. Den franske angriber snuppede efter en diskussion med Aleksandar Mitrovic bolden, lagde den på pletten - og brændte på danske Jonas Lössl.

- Manden, der skal sparke straffespark, er Mitrovic. Kamara respekterede ikke mig, klubben, holdkammeraterne, publikum, ingen. Jeg talte med ham, det er ikke rigtigt at gøre.

- Det er ufatteligt, hvad han har gjort. Jeg havde lyst til at dræbe ham, sagde Claudio Ranieri ifølge BBC Sport efter 1-0-sejren.

Claudio Ranier var rasende over, at Kamara stjal et straffespark i bundgyseren mod Huddersfield. Foto: Owen Humphreys/AP

Kamara misbrugte sit ’stjålne’ straffespark i 82. minut, men blev reddet i tillægstiden af Mitrovic, der fik passeret Lössl. Det fik vreden til at forsvinde hos Fulhams normale straffesparksskytte.

- Vi havde en lille diskussion. Jeg mener, at straffespark er mit job, men det mente han ikke, og det respekterer jeg.

- Jeg har gjort det samme i fortiden, sagde den serbiske skarpretter, hvis scoring sendte Fulham en smule nærmere redning, mens situationen er ved at være kritisk for Huddersfield på Premier Leagues sidsteplads.

67-årige Claudio Ranieri, der førte Leicester til et sensationelt mesterskab i 2016, har været i Fulham siden slutningen af november, hvor han afløste fyrede Slavisa Jokanovic.

