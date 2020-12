Premier League-dansker storroses af træner

Joachim Andersen fik marchordre mod Newcastle i Fulhams seneste Premier League-kamp og skulle egentlig være i karantæne i dagens kamp mod Southampton.

Men det engelske fodboldforbund har erkendt, at kampens dommer begik en fejl ved at smide danskeren ud, og derfor er det røde kort annulleret.

Til stor glæde for Fulham-træner, Scott Parker.

- Efter episoden var jeg meget skuffet. Jeg er meget glad for, at de forstod, at der var tale om en klar fejl, og at det retteligt blev omstødt.

- Det er meget vigtigt, at Joachim er tilbage på holdet.

Kampen bliver dog uden Scott Parker på trænerbænken, da han er i corona-karantæne.

Joachim Andersens røde kort blev annulleret. Foto: Alex Pantling/Reuters

