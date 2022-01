Andreas Christensen fordobler målkonto i Chelsea-sejr

Inden denne sæson havde Andreas Christensen ikke scoret et eneste mål for Chelsea.

Nu er den danske landsholdsstopper oppe på to mål for London-klubben efter en scoring i holdets 5-1-sejr hjemme over Chesterfield i FA Cuppen.

Med sejren er Chelsea nu videre til 16.-delsfinalen i den engelske pokalturnering.

Andreas Christensen scorede målet til 4-0 efter 39 minutter, da han headede bolden over Chesterfield-keeper Scott Loach.

Det var danskerens anden scoring for Chelsea i nu 147 kampe. Han havde slet ikke scoret for klubben efter de første 136 kampe.

Inden danskerens scoring bød opgøret på ensidig Chelsea-dominans mod Chesterfield fra den femtebedste engelske fodboldrække.

Angriberen Timo Werner scorede til 1-0 efter seks minutter fra tæt hold og på kanten af offside.

Callum Hudson-Odoi, der var omskolet til back i lørdagens kamp, øgede til 2-0 efter 18 minutter, inden angriberen Romelu Lukaku to minutter senere nettede til 3-0.

Ti minutter inde i anden halvleg blev Chelseas Christian Pulisic nedlagt ulovligt i feltet, og Hakim Ziyech udnyttede straffesparket til en 5-0-føring.

Andreas Christensen, der ikke har sin fremtid efter denne sæson på plads endnu, blev skiftet ud efter en times spil.

Fra bænken kunne han se Chesterfields indskiftede angriber Akwasi Asante skabe stor glæde hos udeholdets fans på Stamford Bridge ved at reducere til 1-5 efter 80 minutter.