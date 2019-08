Anfører raser: - Du har ødelagt vores liv

Efter 134 år var det natten til onsdag slut for Bury FC.

Her stod det nemlig klart, at ejer Steve Dale ikke formåede at sælge klubben, der derfor gik konkurs og blev fjernet fra det engelske liga-system.

Dale, der købte klubben for blot et pund tilbage i december, havde ellers forsikret fans og ansatte, at han havde flere bud på hånden - men det endte altså ulykkeligt - med lamslåede fans og flere arbejdsløse fodboldspillere og administrative medarbejdere til følge.

Holdets nu tidligere anfører, Neil Danns, er rasende. Mest på Steve Dale, som han mener har svigtet en masse mennesker. Til TalkSport forklarede han da også, hvad han ville sige til Dale, hvis han mødte ham på gaden.

- Jeg ville sige: Se, hvad du har gjort.

- Det skulle aldrig være sket. Hvis du troede, at du ikke kunne føre klubben fremad på en positiv måde, så skulle du aldrig have købt den, for du har bogstavelig talt ødelagt liv. For det er, hvad denne fodboldklub betyder for så mange fans, siger Neil Danns.

Han mener ikke, at klubben under Dale har formået at udvikle sig, og 134 års historie er derfor skyllet ud med badevandet. Og det følte Danns ikke, at han kunne lade passere i tavshed.

- Når man ser, hvor ødelagte fansene er, så følte jeg, at jeg blev nødt til at sige noget.

- Det er ikke til at tro. Jeg tror det stadig ikke, siger Neil Danns.

Burys fem første kamp i League One, der er den tredjebedste engelske liga, var i forvejen blevet udsat +på grund af klubbens situation, ligesom de var startet med 12 minuspoint.

Bury har siden 1894 spillet 4852 ligakampe. Kun fem engelske klubber, Notts County, Preston North End, Burnley, Wolves og Derby, har spillet flere kampe.

Bury har en fjerdeplads i 1926 som den bedste placering i den bedste engelske række. Klubben har to gange vundet FA Cup'en - i 1900 og i 1903.

