Anklager Liverpool: De løj for mig!

Jürgen Klopp gjorde det tidligt i transfervinduet klart for Ryan Kent, at der ikke var plads til ham i klubben.

Den 22-årige midtbanespiller forsøgte derfor at komme videre i karrieren, men skiftet til Rangers FC, hvortil han var udlejet med stor succes i sidste sæson, kom først på plads i de sidste timer af transfervinduet.

Og Kent anklager nu Liverpool for at være årsagen til, at han først kunne forlade klubben kort inden deadline.

- Det var utrolig hårdt. Jeg skulle være mentalt stærk. Når du bliver fortalt, at du kan gøre én ting, hvorefter du bliver løjet over for, og det så ikke sker, er det rigtig svært, siger Kent på et pressemøde og uddyber:

- Jeg var nødt til at holde mig selv klar og træne alene, så jeg kunne holde mig i form, indtil skiftet blev en realitet. Men jeg bærer ikke nag. Det, jeg ønskede, der skulle ske, skete til sidst, så det er jeg glad for.

Ryan Kent kom i overskud i Liverpool. Foto. Ritzau Scanpix

Kent afslører desuden, at han mere eller mindre havde skrevet under med Club Brügge, da Steven Gerrard ringede til ham.

- Jeg havde allerede checket ind, og jeg sad og ventede på flyet i Manchesters lufthavn. Der fik jeg et opkald fra min agent og manageren (Gerrard red.), som sagde, at jeg ikke skulle tage med flyet.

- Jeg var klar til at skrive under med Club Brügge. De er i Champions League, og det var en af hovedårsagerne til, at jeg ville dertil, men mit hjerte tilhørte Rangers. Jeg tror, at jeg kan opnå alt, hvad jeg vil her.

Ryan Kent kom til Liverpool allerede som syvårig, men spillede blot én førsteholdskamp for klubben.

