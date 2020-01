Arsenal overvandt Cup-problemer

Leeds Uniteds pokalhåb er skudt ned for denne gang, og nu kan den gamle storklub i stedet samle al energi om oprykningskampen i den næstbedste engelske fodboldrække.

Trods en blændende første halvleg måtte Leeds mandag aften sige farvel til FA Cuppen med et 0-1-nederlag til Arsenal, som skal møde Bournemouth i fjerde runde sidst på måneden.

Leeds' hidtil eneste FA Cup-triumf kom efter en finalesejr over netop Arsenal, men der er løbet meget vand i Themsen, siden Allan Clarke sørgede for 1-0-sejren på Wembley i 1972.

Dengang var Leeds en europæisk magtfaktor, i dag befinder klubben fra Yorkshire sig for 16. sæson i træk uden for den bedste engelske række.

Det har været trange tider, men under den argentinske træneroriginal Marcelo Bielsas ledelse er Leeds på førstepladsen i Championship, og tilhængerne kan drømme om en tilbagevenden til Premier League.

Mandag aften lignede Leeds på alle måder et tophold i de første 45 minutter, hvor Arsenal var alvorligt på spanden foran eget måbende publikum.

Med højt tempo og enorm energi pressede de undertippede gæster hårdt på og skabte en række gode muligheder uden at kunne passere Arsenal-keeper Emiliano Martinez.

Det havde de grund til at ærgre sig over, for efter sidebyttet vågnede hjemmeholdet omsider.

Arsenal tilspillede sig to chancer, inden Reiss Nelson efter ti minutter sendte en løs bold i nettet til Arsenal-føring 1-0.

Herefter var favoritterne i kontrol, og luften gik lidt ud af gæsterne, selv om Bielsa med et par udskiftninger forsøgte at pumpe ny energi ind i sit mandskab.

Et frispark over mål fra Barry Douglas var dog det tætteste, Leeds kom på udligningen, og uden at imponere kunne Arsenal bjærge en spinkel sejr i land.

Arsenals kamp mod Bournemouth i fjerde pokalrunde skal spilles mellem 25. og 28. januar.

