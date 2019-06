Avis afslører: Nu kigger Eriksen på hus i Madrid

Christian Eriksens fremtid hos Tottenham har op til denne sommer været genstand for stor transferspekulation, hvor Real Madrid er blevet hyppigt nævnt som en potentiel ny arbejdsgiver for danskeren.

Der har dog været stille med de helt konkrete udviklinger i den seneste tid, men det er der måske ændret på nu.

I hvert fald skriver Fyens Stiftstidende, at Christian Eriksen er i færd med at undersøge boligmarkedet i Madrid.

Ifølge avisen var Eriksen selv forhindret i at tage til den spanske hovedstad, og derfor var det i stedet familiemedlemmer, der for nylig tog et kig på 'bolig-mulighederne' i Madrid, som avisen formulerer det.

Og skulle det ikke være nok til at begynde at spekulere i en stor dansk transfer, skriver avisen yderligere, at Eriksen og kæresten Sabrina, som han har en søn med, i øjeblikket forsøger at komme af med deres lejlighed i London.

Det er ikke længe siden, at Eriksen overfor Ekstra Bladet afslørede, at han var klar til at tage et skridt videre i karrieren. Væk fra Tottenham - og gerne tættere på Spanien.

- Det er et skridt op. Men det kræver, at Real Madrid ringer til Tottenham og siger, at de vil have Christian. Og det har de ikke gjort endnu, så vidt jeg ved, sagde han i starten af juni.

I længere tid har flere historier i internationale medier påstået, at Real Madrid-træner Zinedine Zidane står med valget mellem Manchester Uniteds Paul Pogba og så danske Christian Eriksen. Nogle gange peger historierne i retningen mod franskmanden, andre gange peger de mod danskeren.

Lige nu peger pilen under alle omstændigheder i retningen af, at Eriksen er klar til at slå til, hvis Zidanes navn skulle dukke op på telefondisplayet.

