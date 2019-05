Avis: Marcus Ingvartsen på tale i England

Marcus Ingvartsen og holdkammeraterne i KRC Genk stormer mod det belgiske mesterskab, og alt tyder på, at holdet kan lade champagnepropperne springe, når sidste spillerunde er overstået 19. maj.

For Marcus Ingvartsen vil champagnen dog formentlig have en lille bismag.

Den danske angriber har ikke bidraget særlig meget til triumfen og har blot været på banen i 103 minutter i ligaen i denne sæson.

Det meste af tiden har Marcus Ingvartsen tilbragt som skadet eller som reserve på bænken, og det er naturligvis ikke optimalt for den 23-årige angriber, der skal spille for at udvikle sig.

Derfor kan det meget vel trække op til et klubskifte til sommer, og onsdag skriver avisen Het Belang van Limburg, at Brentford FC kan være en mulighed for Marcus Ingvartsen.

Den engelske klub har som bekendt danskere på flere nøgleposter, og på den måde giver forbindelsen mening.

Én af nøglepersonerne er cheftræner Thomas Frank, der naturligvis kender Marcus Ingvartsen.

- Vi holder øje med mange spillere, og Marcus er en dygtig og interessant spiller, som jeg selvfølgelig kender godt, men jeg kommenterer ikke konkrete navne, siger Thomas Frank til tipsbladet.dk.

Marcus Ingvartsen blev topscorer i Superligaen for to år siden med 23 mål.

