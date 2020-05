Bagefter gik det galt

Anders Lindegaard glemmer aldrig sin tid i Manchester United, hvor han en del af verdens største klubber og arbejdede under en af verdens bedste managers.

Sir Alex Ferguson hentede fynboen til Premier League. Målmanden bed sig fast, men da den legendariske boss var fortid i United blev det hele svært.

Det fortæller den tidligere landsholdsmålmand til Fotbollskanalen.

For mens man ifølge Lindegaard oplevede et uhør højt niveau af spillet under træneren, så kunne man godt opleve lidt problemer, når man skulle ud af den store skottens skygge.

- Det var både en velsignelse og en forbandelse at være under Ferguson i United, siger målmanden, der lægger vægt på sin tidligere træners fuldkomne mandskabspleje.

- Men når man så kommer videre fra Ferguson, bliver det nærmest et problem, fordi alt var så velfungerende i United, tilføjer Lindegaard.

David Moyes overtog tøjlerne i 2013, og den familiære tilgang, Ferguson praktiserede, var fortid ifølge Lindegaard.

Det var en udfordring for Lindegaard at finde fast spilletid i det engelske. Foto: Craig Brough/Ritzau Scanpix

Livet som backup

Anders Lindegaard spillede i Manchester United fra 2011 til 2015. Her dystede han med David De Gea om Fergusons gunst og posten mellem stængerne i buret. En kamp, danskeren som bekendt endte med at tabe.

Det var særligt en skade i danskerens ankel, der forpurrede chancerne i kassen, mens De Gea begyndte at vise høj klasse.

- Det er en skade, der vil hjemsøge mig i min grav, sagde Lindegaard i et interview i 2019.

Siden tiden i Manchester United har den danske målmand haft svært ved at finde fodfæste i karrieren, der siden har bragt ham til West Bromwich, Preston og Burnley, men uden at bide sig fast i de engelske klubber.

I dag står 36-årige Lindegaard på mål for den svenske klub Helsingborgs IF, som han kom til fra denne sæsons start.

