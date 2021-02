Bale overraskede Mourinho: Mystisk forklaring på fravær

Gareth Bales retur til Tottenham fra Real Madrid har langt fra været den succes, som London-klubbens fans havde håbet på. Og klubbens ledelse føler næppe, at de har fået valuta for den store del af lønnen, som man trods alt betaler.

Onsdag aften fik sagaen om Bale føjet et nyt kapitel til, da waliseren mod forventning ikke var i truppen til kampen mod Everton, som Tottenham tabte 4-5 efter forlænget spilletid.

Floppets vilde løn - 76.000 i minuttet

Endnu mere mystisk blev det, da manager José Mourinho forklarede fraværet. Bale var således ikke skadet...

- Jeg tror, det er bedst, at jeg siger det, indledte Mourinho sin forklaring, da han blev spurgt til Bales manglende tilstedeværelse på pressemødet efter kampen

- Vi spillede mod West Bromwich søndag, og der spillede han ikke. Mandag blev jeg lidt overrasket over ham, fordi han ville have en scanning, da han ikke følte sig tilpas i et muskelområde.

Artiklen fortsætter under billedet..

José Mourinho fik næppe færre grå hår af Tottenhams forsvarsspil i kampen mod Everton, som man tabte 4-5 efter forlænget spilletid. Den ordinære kamp sluttede 4-4. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

- Så han trænede ikke mandag, og tirsdag trænede han med holdet, men jeg blev informeret om, at han foretrak at arbejde med fysiologerne for at styrke området, hvor han ikke følte sig tilpas. Det er årsagen til, at han ikke er her, lød det fra Mourinho, der nægtede at betegne det som en skade.

- Jeg synes ikke, det er en klar og tydelig skade, sagde Mourinho og afviste at bruge mere tid på at tale om Gareth Bale efter en kamp, hvor han ikke medvirkede.

Gareth Bale så hele kampen mod West Bromwich fra bænken søndag eftermiddag, hvor José Mourinho i stedet indskiftede blandt andre 16-årige Dane Scarlett.

Artiklen fortsætter under billedet..

Gareth Bale har brugt mere tid på bænken end på banen. Her mod West Bromwich i weekenden. Foto: Matt Dunham/Ritzau Scanpix

Siden han skiftede til Tottenham fra Real Madrid på en lejeaftale i sommer, er det blot blevet til 783 minutter fordelt på 15 kampe i alle turneringer.

Bale står noteret for fire scoringer, og intet tyder umiddelbart på, at aftalen med englænderne bliver forlænget.

Hans kontrakt i Real Madrid løber frem til sommeren 2022.

