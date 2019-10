Barça-stjerne tæt på klubkøb: 'Snydt' af danske brødre

Gerard Pique prøvede at købe traditionsklubben Notts County, men blev overhalet indenom af et dansk brødrepar

Notts County har altid haft en særlig plads i britisk fodboldhistorie.

I sommer blev verdens ældste professionelle fodboldklub også kendt over det meste af verden, da Notts County kæmpede en brag kamp for at undgå konkurs.

Konkursen truede længe med at blive et trist lavpunkt i den 157 år lange fodboldhistorie, og da historien nåede til Spanien, reagerede Barcelonas forsvarsprofil Gerard Piqué.

Gerard Pique (3) fandt Notts Countys lange historie tiltalende. Foto: Sergio Perez/Ritzau Scanpix

Det skriver The Athletic, der også kan berette, at den spanske landsholdsspiller blev tiltrukket af Notts Countys glorværdige fortid, ligesom Piqué havde planer om at gøre Notts til en stærk akademiklub.

Repræsentanter fra Piqués selskab, Kosmos Global Holding, og klubejerne fra Notts County mødtes i London hen over sommeren, men klubbens økonomiske problemer blev en kæp i hjulet.

I sidste ende havde Gerard Piqués folk ikke den nødvendige tid til at tjekke klubbens finanser ordentligt igennem, da en ubetalt skatteregning hang som en sort sky over Nottingham-klubben.

Derfor blev Barça-stjernen 'snydt' på målstregen af de danske brødre Alexander og Christoffer Reedtz.

Læs meget mere om danskernes køb af Notts County her:

Se også: Danske brødre køber verdens ældste klub

Notts County rykkede i sidste sæson ud af League Two og er for første gang nogensinde at finde uden for landets fire bedste rækker.

Notts County er i skrivende stund placeret på syvendepladsen i National League og kæmper dermed for at komme i oprykningsplayoff.

Notts County så dagens lys i 1862 under navnet Nottingham Football Club.

KÆMPE galleri: 17 Sportsstjerner uden tøj

På landshold med Højbjerg og Sisto: Nu læser han til lærer

Se også: Tordner mod fodbold-frue: Du stak mig til pressen

Legende sviner Eriksen: - Han burde ikke være på holdet!