BBC beklager pornolyde på direkte tv

Det var bizarre og ganske underholdende scener, der udspillede sig i BBC's fodboldstudie tirsdag aften.

Den britiske tv-vært Gary Lineker havde nærmest kun lige budt velkommen til FA Cup-opgøret mellem Wolves og Liverpool, før man pludselig kunne høre sexlyde i studiet.

Blev afbrudt af sexlyde på direkte tv

Selv om Lineker tog situationen med ophøjet ro og humor, så har BBC følt sig nødsaget til at undskylde for hændelsen.

- Vi undskylder til de seere, der måtte føle sig stødt under vores direkte fodboldudsendelse tirsdag aften, skriver BBC.

Værten Gary Lineker tog situationen med et smil. Foto: Scott Garfitt/Ritzau Scanpix

Kort efter FA Cup-kampen var gået i gang, kunne Gary Lineker i et tweet forklare årsagen til de specielle lyde, der pludselig stjal opmærksomheden.

- Nå, vi fandt den her tapet fast til studiet. Som sabotage nu går, så var det ret morsomt, forklarer tv-værten.

Gary Lineker forklarede også i Newsnight senere på aftenen, at en undskyldning fra BBC ikke var nødvendig i hans øjne.

- Vi har absolut intet at undskylde for. Hvis du sagde til mig i morges, at jeg skulle deltage i Newsnight, hvor jeg skulle tale om en pornoskandale, så ville jeg have været rædselsslagen, sagde Gary Lineker med et grin.

Den berygtede Youtuber Daniel Jarvis har allerede påtaget sig ansvaret for episoden med både billeder og video på Twitter.

Jarvis har tidligere været i søgelyset for et mediestunt, hvor han løb på banen til en cricketlandskamp og kolliderede med landsholdsspiller Jonny Bairstow.

Javis blev idømt otte ugers fængsel for sin grove overtrædelse, ligesom han blev suspenderet i to år fra alle sportsbegivenheder i England og Wales. Men det har tilsyneladende ikke taget 'modet' fra Jarvis ...

BBC oplyser, at man undersøger hændelsen nærmere.

