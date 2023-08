Bekræfter skrækskade: Arsenal-stjerne skal under kniven

Arsenals nyindkøb Jurriën Timber fik en skrækstart i Premier League, da han blev skiftet ud tidligt i kampen mod Nottingham Forest grundet en knæskade.

Flere medier har meldt, at der er tale om et overrevet korsbånd, og onsdag bekræfter klubben selv, at det er sådan en skade, der er tale om.

Det er noget nær 'worst case scenario' for Timber, som dermed står overfor en lang pause.

Arsenal har ikke selv lagt en tidslinje på, hvor længe hollænderen er ude.

Men flere engelske og hollandske medier har meldt de seneste dage, at det er en skade, der holder ham ude resten af sæsonen.

Der venter nemlig typisk atleter en pause på otte til ni måneder som følge af en korsbåndsskade, alt efter, hvor hurtigt man kommer sig.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Av! Der venter Timber en pause på op til ni måneder pga. en grim knæskade. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Arsenal oplyser, at Timber skal opereres indenfor de næste par dage.

Herefter venter en lang genoptræningsproces, inden han kan begynde at træne og spille for Arsenal igen.

Jurriën Timber blev indkøbt fra Ajax i denne sommer på en femårig aftale, og har nået at spille to kampe i sin nye trøje inden det ærgerlige uheld.