Bizar ulykke på direkte tv: Kørt på hospitalet

Det gik helt galt for Harry Redknapp, der fik en øresnegl fast i øregangen under tv-udsendelse

Den tidligere Tottenham manager Harry Redknapp var ude for en noget makaber ulykke, da han var gæst i et studieprogram op til kampen mellem Tottenham og Brighton.

Undervejs i udsendelsen satte englænderens øresnegl sig nemlig fast i hans øre.

Det kan det engelske medie Mirror berette.

72-årige Redknapp forsøgte at dirke øresneglen ud, men den knækkede i øret for ham, og så måtte han have hjælp.

Kyndige folk i studiet hos BT Sport prøvede dernæst at trække resten af sneglen ud med tænger.

Redknapp lod sig dog ikke hyle ud af den, så han fortsatte med sine kække bemærkninger, mens kameraerne rullede.

Til sidst blev opgaven dog for meget for de ansatte.

Derfor måtte han på hospitalet og få lægelig hjælp til at komme af med sneglen.

Redknapp ledte blandt andet Tottenham til en kvartfinale i Champions League, hvor det dog blev til et exit mod José Mourinhos Real Madrid. Foto: Andres Kudacki/Ritzau Scanpix

Det engelske medie kan også berette, at Redknapp fra nu af ikke kommer til at benytte sig af 'normalt' formede øresnegle, men i stedet vil insistere på at bruge snegle, der er støbt efter hans øre.

Han slap dog uskadt fra episoden, og øresneglen er ude igen, kan han fortælle.

- De gav mig en øresnegl i øret, da jeg kom, men da jeg prøvede at trække den ud, knækkede den for mig og satte sig fast, fortalte han til det engelske medie.

Harry Redknapp rushed to hospital after freak injury live on BT Sport https://t.co/sj3yONfjr0 pic.twitter.com/dHsXN860Rv — Daily Mirror (@DailyMirror) October 28, 2019

Så skulle man tro, at det var en enlig svale, men det er såmænd ikke første gang, han har noget til at sidde fast i øregangen. Heller ikke på tv!

Redknapp var sidste år med i det engelske realityprogram I'm A Celebrity Get Me Out Of Here, og her fik han fårekylling fast i øret.

De må have en vis sugeevne, de ører.

Til gengæld kunne den pensionerede manager trøste sig med en sejr i realityprogrammet.

Harry Redknapp har trænet en række klubber i primært engelsk fodbold. Blandt andet var han i Bournemouth i ti sæsoner som assisterende manager, selvom han især vil blive husket for sin tid som manager i Tottenham og sin FA Cup-sejr med Portsmouth i 2008.

