Bizart optrin: Liverpool-manager opfylder stort ønske

Liverpools manager Jürgen Klopp fik et noget specielt spørgsmål på et pressemøde

Liverpool er i øjeblikket i USA for at forberede sig til den kommende sæson, og i nat mødte man Borussia Dortmund i en træningskamp, man tabte 2-3.



Så langt, så godt.

Det var først efter kampen, at det hele tog en drejning.

For da Liverpool-manager Jürgen Klopp efterfølgende skulle igennem det obligatoriske pressemøde med de fremmødte journalister, fik han et lettere usædvanligt spørgsmål.



(Se hele optrinnet i videoen øverst oppe i artiklen. )

Iklædt Liverpool-udstyr fra top til tå havde, hvad der unægteligt ligner en Liverpool-fan, listet sig med ind på pressemødet, og hvad gør man så, når man står overfor sin helt? Man spørger om et kram.

Det gjorde denne herre i hvert fald. Han greb mikrofonen og fik Klopp til at slå en stor latter op.

- Det er nok den eneste chance, jeg får.. Er der mulighed for, at jeg kan få et kram?, lød spørgsmålet fra manden i rødt.

Efterfølgende lod det til, at Klopp egentlig var på vej ud af lokalet, men Liverpool-fanen gav ikke op.

- Hvad med det kram, chef? Hva'? Kom nu. Kom med det, lød det. Og så fik han sin vilje. Et kram med Jürgen Klopp.

- Du ligner min fucking dobbeltgænger, lød afskedssaluten fra Klopp med et smil.

Vurder selv, om det er tilfældet i videoen øverst oppe i artiklen.



Både Jacob Bruun Larsen og Thomas Delaney kom på tavlen for Dortmund i sejren over Liverpool.

Se også: Stjerner fik mundkurv på i Ronaldo-sag

Se også: Veteran får debut i dag: Har spillet to kampe på tre år

Se også: Super Bowl-vinder er død kun 32 år gammel