Blander mor ind i beskidt krig om død fodboldspiller

Efterspillet om de 130 millioner kroner, som Cardiff købte Emiliano Sala for i Nantes, fortsætter mere end to år efter hans død

Pengene er store i fodboldverdenen, men det forhindrer ikke Cardiff og Nantes i at udkæmpe en efterhånden beskidt krig om transfersummen for den afdøde fodboldspiller Emiliano Sala.

Angriberen døde i et flystyrt, da han forsøgte at rejse fra Frankrig til Wales i forbindelse med sit klubskifte fra Ligue 1-klubben Nantes til den daværende Premier League-klub Cardiff City.

Prisen lød på godt og vel 130 millioner kroner, og siden ulykken i januar har de to klubber kæmpet om, hvem der skal have regningen. UEFA har givet Nantes medhold i, at transferen var gået igennem, og at Cardiff derfor skal betale, men nu har waliserne nyt skyts klar i form af en beskyldning mod franskmændene.

En beskyldning, der involverer Salas mor.

Emiliano Sala blev begravet for mere end to år siden, men krigen fortsætter. Foto: Mario de Fina/Ritzau Scanpix

De mener, at Nantes har ændret datoen på en check til Salas mor, Mercedes Taffarel, som dækkede en sidste kompensation på cirka 120.000 kroner for ophævelsen af Salas kontrakt. Det skriver Daily Mail.

Checken er dateret 21. januar - samme dag som flystyrtet - og beviser ifølge Nantes, at Sala ikke længere var ansat i klubben.

Ifølge Cardiff er det dog for utroligt et scenarie, at klubben skulle have sendt den pågældende check præcis samme dag som flystyrtet, og derfor hævder waliserne, at Nantes har fabrikeret beviset.

Det er uvist, hvorfor checken overhovedet blev sendt til moderen og ikke direkte til Sala.

Emiliano Sala blev i lang tid efter dødsfaldet hyldet i Nantes. Foto: Michel Euler/Ritzau Scanpix

Beskyldningen er en del af det materiale, som Den Internationale Sportsdomstol (CAS) skal tage stilling til, når de skal træffe den endelige afgørelse i sagen.

Udover checken mener Cardiff også, at Nantes' agenters involvering i at arrangere den fatale privatflyvning beviser, at argentineren fortsat var Nantes-spiller rent juridisk, da flyet styrtede i den engelske kanal.

Emiliano Salas lig blev først fundet 7. februar. På daværende tidspunkt havde man fundet liget af piloten David Ibbotson, der var eneste person ombord på privatflyet udover Sala.

